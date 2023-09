Batman Day 2023: al via ai festeggiamenti in onore dell'iconico supereroe DC

Il 16 settembre i fan di tutto il mondo si riuniscono per festeggiare il Batman Day e celebrare il loro amore per il supereroe DC. Per onorare questa tradizione annuale, DC e Warner Bros. Discovery, insieme ad alcuni dei loro partners più importanti, presentano attività, iniziative, e lanci di prodotto dedicati al protettore di Gotham City.

Il Batman Day 2023 porterà alla luce in tutto il mondo alcuni tra i più iconici Team-Up di Batman: amici, alleati o pericolosi avversari, i fan potranno celebrare l'universo del Cavaliere Oscuro attraverso i personaggi che, insieme a Batman, lo hanno reso così memorabile. Il 16 e il 17 settembre, presso il Maximo Shopping Center di Roma, verrà installata un'area celebrativa dedicata a Batman e al suo più fedele alleato: Robin.

All'interno dell'area saranno presenti diverse grafiche per realizzare foto e video indimenticabili all'interno del mondo di Batman: dal Bat-Segnale allo skyline di Gotham City, ogni fan avrà l'occasione di immergersi tra gli elementi più iconici del Cavaliere Oscuro. L'area includerà anche delle grafiche celebrative del dinamico duo: Batman e Robin. Oltre ad una statua a grandezza naturale di una delle versioni più amate e apprezzate di Batman viste al cinema.

Boomerang (canale 609 di Sky) celebra il Batman Day con un intero weekend - il 16 e 17 settembre - che vedrà la serie Batwheels protagonista assoluta del canale. Batwheels è il nuovo e primo imperdibile show targato DC dedicato al target prescolare con protagonisti Batman, Robin e Batgirl. La serie, all'insegna dell'action e dell'avventura, combina due degli elementi più amati dai bambini: i supereroi e le macchine! Lo show, infatti, ruota attorno ad una squadra di giovani veicoli superpotenti che difendono Gotham City dal crimine insieme ad una schiera di iconici eroi DC. Dal 30 ottobre Batwheels approderà in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (canale 46 del DTT).

Per celebrare Batman nel mese di settembre, Sky lancerà in Italia una nuova edizione del pop-up channel SKY CINEMA BATMAN, dal 25 al 30 settembre. Il canale programmerà: The Batman con Robert Pattinson, la trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, e gli iconici film di Batman di Tim Burton (Batman, Batman Returns) e Joel Schumacher (Batman Forever, Batman and Robin). Tutti i film saranno anche disponibili su NOW.

L'appuntamento con il Batman Day si rinnova anche con tante novità a fumetti. Tra i numerosi titoli che arriveranno sugli scaffali per celebrare il difensore di Gotham City, Panini Comics propone un volume speciale pensato per festeggiare al meglio questa ricorrenza: Batman Day 2023: Amici e nemici. Con tanti amici e "ospiti d'eccezione" di Gotham City a supportare il Cavaliere Oscuro, il fil rouge dei racconti contenuti in questa antologia da collezione è il team-up, ovvero il tema portante dell'edizione 2023 del Batman Day.

Inoltre, in esclusiva per l'Italia, Batman Day 2023: Amici e nemici sarà disponibile anche con una cover variant disegnata da Antonio Fuso con un protagonista d'eccezione accanto al Cavaliere Oscuro: il rapper e produttore discografico Hell Raton volto della collezione Kappa dedicata a Batman. Sabato 16 settembre debutta in Italia per Panini Comics anche il primo numero di Batman: Il gargoyle di Gotham, nuovissima e attesa serie DC/Black Label ad opera del fumettista Rafael Grampá, composta da 4 numeri con uscita a cadenza bimestrale.