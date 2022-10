Batman: Dannato – Edizione in Bianco e Nero, il capolavoro DC arriva con Panini Comics

Lee Bermejo ha presentato Batman: Dannato - Edizione in Bianco e Nero, la nuova versione di uno dei massimi capolavori dell'Universo DC, in arrivo con Panini Comics.

La grande attesa per Lee Bermejo a Lucca Comics & Games 2022 è terminata: il pluripremiato artista statunitense ha presentato Batman: Dannato - Edizione in Bianco e Nero, la nuova versione del capolavoro dell'Universo DC edito da Panini Comics.

Già disponibile in libreria, fumetteria e online, questa edizione speciale si caratterizza anche per una cover inedita firmata da Bermejo. Joker è morto, ma un mistero avvolge le circostanze circa la sua fine. È stato il suo acerrimo nemico, Batman, a compiere il delitto o una qualche forza oscura di Gotham City? Al netto di questo tedioso interrogativo, l'Uomo Pipistrello vive di ricordi frammentati e non riesce a rammentare se è stato lui l'artefice dell'omicidio. Più scava nel caos labirintico delle sue reminiscenze segmentate e più inizia a dubitare di ogni cosa.

Solo una persona può venirne a capo, e questa è niente meno che John Constantine. Con il suo aiuto, Batman si addentrerà nel sordido ventre criminale di Gotham, per scoprire la sconvolgente verità sull'assassinio di Joker. Batman: Dannato è un'incredibile storia dalle atmosfere horror e sovrannaturali, raccontata dai grandissimi Brian Azzarello (100 Bullets, Dark Knight III: The Master Race) e Lee Bermejo (Hellblazer, Joker), che non può mancare nella collezione dei più appassionati fan delle avventure del Cavaliere Oscuro.

Pluripremiato autore statunitense, Lee Bermejo è il disegnatore di opere straordinarie come Batman/Deathblow, Luthor, Before Watchmen: Rorschach e Joker (entrato nella lista dei best seller del New York Times), tutti realizzati in collaborazione con Brian Azzarello. Ha firmato per la DC anche Global Frequency (con Warren Ellis), Superman/Gen 13 (con Adam Hughes) e Hellblazer (con Mike Carey), oltre che numerose copertine. Ha anche scritto e illustrato le graphic novel di successo Batman: Noël e Suiciders per la Vertigo. La sua ultima collaborazione con Azzarello è Batman: Dannato. Originario della California, vive e lavora in Italia.