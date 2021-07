Batman contro Pino Taglialatela: la DC Comics chiede all'ex portiere del Napoli di cambiare il logo

Batman ha preso di mira l'ischitano Pino Taglialatela: l'ex portiere del Napoli negli anni novanta aveva creato una maglietta con un logo simile a quello dell'eroe della DC Comics. La casa editrice di fumetti statunitense lo ha diffidato e gli ha imposto di rimuovere il simbolo.

Pino Taglialatela ha giocato nelle file del Napoli negli anni 90, esordendo come secondo portiere alle spalle di Giovanni Galli nella stagione 1990/91, quella in cui la squadra azzurra aveva cucito sul petto il suo secondo scudetto. Taglialatela divenne titolare del Napoli nella stagione 1993/94 e nelle 5 stagioni giocate con i partenopei Pino si guadagnò il soprannome di Batman, grazie anche alla sua abilità nel parare i rigori.

Il portiere del Napoli in quel periodo creò delle maglie personalizzate con il simbolo dell'eroe di Gotham City, oggi ha reso noto che proprio per quelle maglie la DC Comics lo ha diffidato accusandolo di uso improprio del suo logo. Pino Taglialatela lo ha rivelato durante l'intervista all'emittente radiofonica partenopea Radio Marte: "inizia tutto nel 1995, col soprannome di Batman - ha detto l'ex portiere del Napoli al giornalista Raffaele Auriemma - la DC Comics ci ha aggredito e il vero Batman si è scagliato contro di me. Mi hanno detto di rimuovere il marchio, che non è quello di Batman ma Pino Bat".

Primo piano di Michael Keaton nel film Batman di Tim Burton

Il racconto dell'ex difensore della porta azzurra continua "Stiamo lottando, ci sollecitano a rimuovere marchio e immagini. Non abbiamo fatto e non facciamo merchandising, quella maglia fu unica, chi ce l'ha, ce l'ha. Volevo registrare il marchio con l'agenzia che mi segue ma perché l'ho creato io. Ci hanno scritto da ogni parte d'Europa, ci è stato intimato persino di togliere le immagini dal sito".

Il marchio è nato grazie all'amore di Taglialatela per Goldrake, il marchio infatti rappresenterebbe l'alabarda spaziale stilizzata. "non ha nulla a che vedere con un pipistrello - sostiene Taglialatela che poi racconta come ha intenzione di procedere - il Pino Bat lo rimuoveremo ma per una questione affettiva non voglio perdere il marchio, fa parte della mia carriera". Come la DC Comics abbia scoperto l'esistenza di Pino Bat resta un mistero per il portiere "Non ho idea di come ci siano arrivati, non abbiamo creato maglie o altre cose da mettere in vendita, non lo farò mai. Magari volevo fare una replica della maglia, mi spiace non poter usare questo marchio per fare qualche copia e regalarla, non venderla. Penso che comunicheremo con loro sperando che ci lascino il nostro marchio. Molti mi scrivono quando vengono a Ischia, se posso dare una piccola gioia sono a disposizione".