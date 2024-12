Batman, come il Joker di Heath Ledger ha conquistato i fan nonostante le critiche

Non sempre la prima impressione è quella giusta ed il Joker di Heath Ledger è l'esempio di come la scelta di un attore per un ruolo sia azzeccata nonostante le critiche

Batman è sempre stato uno degli eroi preferiti dal pubblico, tramandato di generazione in generazione. Non c'è da stupirsi che la trilogia del Cavaliere Oscuro sia ancora oggi vicina ai cuori di molte persone. Nel film, però, è stato il Joker di Heath Ledger a rubare la scena, grazie alla sua iconica interpretazione.

L'attore ha persino vinto un Oscar postumo come miglior attore non protagonista, dimostrando che il suo lavoro è considerato da molti critici come uno dei più brillanti della storia del cinema. Anche se nel tempo ci sono state molte versioni dell'arcinemico di Batman, la maggior parte dei fan considera il Joker di Ledger il migliore di tutti.

Le cose erano molto diverse quando il nome di Ledger è stato collegato per la prima volta al ruolo di Joker. All'inizio, non c'era quasi nessuna fiducia nel lavoro della star.

Le severe critiche a Heath Ledger nel ruolo di Joker

Heath Ledger è Joker in una scena del film Il cavaliere oscuro

Christopher Nolan, regista del progetto, ha dovuto affrontare molte critiche per aver scelto Ledger, poiché la maggior parte dei fan e dei critici non credeva che avrebbe funzionato. Il motivo principale era che il Joker è un cattivo sadico e maniacale, mentre i precedenti lavori di Ledger non avevano dimostrato la sua capacità di interpretare un personaggio del genere.

Questo tipo di reazione non è insolita, soprattutto quando si tratta di figure importanti della cultura pop e dell'intrattenimento. Quando si tratta di annunci ufficiali di casting, Internet non perdona. Spesso si giudica il libro dalla copertina, ma il Joker di Heath Ledger sarà sempre un ottimo esempio di come valga la pena aspettare la prima di una produzione prima di farsi un'opinione autentica.

Dieci anni senza Heath Ledger: in memoria del cowboy gentile e del Joker maledetto

Christopher Nolan è un regista rinomato e non c'è da stupirsi che il suo ultimo progetto sia già molto atteso da molti. Tuttavia, anche prima che si affermasse come uno dei geni del cinema, molte persone non sembravano avere fiducia in lui. Nolan è stato l'unico a fidarsi del lavoro di Ledger come attore non protagonista in Batman e, nonostante le critiche provenienti da ogni parte, è rimasto fedele alla sua decisione dall'inizio alla fine.

Nonostante tutto, criticato da fan, produzione e da suo fratello Jonanthan, Christopher Nolan è rimasto fedele alla scelta di Heath Ledger e sapeva che la cosa giusta da fare era andare dritto per la sua strada senza ascoltare nessuno.

A dieci anni dalla morte di Ledger, Nolan ha parlato alla BBC Radio 1 della preparazione dell'attore per interpretare il personaggio. Il regista considerava il suo Joker terrificante, sottolineando la dedizione di Ledger nel sorprendere tutti con la sua caratterizzazione.

Character Poster italiano per Heath Ledger/ Joker ne Il cavaliere oscuro

Gran parte - se non tutto - lo sviluppo creativo del Joker è stato opera di Ledger, dal trucco ai costumi, ma il punto forte è stata la sua improvvisazione sul set. Nolan ha spiegato che la scena dell'applauso e le variazioni della sua voce erano sempre inaspettate. Il tono strano e unico era qualcosa che gli altri hanno cercato di imitare in seguito, ma non ha mai avuto lo stesso impatto.

La cosa più spaventosa era il fatto che nessuno sapeva cosa avrebbe potuto fare dopo, e forse è stato proprio questo che ha fatto sì che il regista vedesse il potenziale in lui. Ledger è diventato una leggenda per la sua capacità di essere imprevedibile ed il suo Joker ne aveva bisogno, come ne avevano bisogno di fan.