Batman Begins: quando Christian Bale si addormentò davanti a Michael Caine

Christian Bale ha rivelato che durante la sua prima scena di Batman Begins con Sir Michael Caine e Morgan Freeman, scena in cui Bruce si sveglia nel suo letto ritrovandosi davanti Alfred ed il Signor Fox, non riuscendo a resistere al sonno, si è addormentato veramente: il risveglio è stato a dir poco imbarazzante.

Bale, durante un'intervista del 2009, ha raccontato l'aneddoto per esteso specificando di essersi svegliato di soprassalto trovandosi davanti Michael Caine che, tentando di svegliarlo, lo stava colpendo nelle costole gridando: "Guarda, è pazzesco! Si è addormentato davvero!"

Christian Bale in una scena del film di Christopher Nolan, Batman Begins

In un'altra intervista dello stesso anno Bale ha dichiarato: "Indossare il costume per la prima volta è stata davvero una brutta esperienza: sudavo moltissimo , non riuscivo a muovermi e nemmeno a respirare perché si erano scordati di fare due buchi nel naso; detto questo quella sensazione mi face capire una cosa importante: Batman non deve essere Bruce Wayne ricoperto di gomma, deve trasformarsi in una persona completamente diversa."

Batman Begins è un film del 2005, diretto da Christopher Nolan e scritto da Nolan e David S. Goyer, basato sul personaggio di Batman della DC Comics. il film racconta le origini di Bruce Wayne dalla morte dei suoi genitori al suo viaggio per diventare Batman e la sua lotta per fermare Ra's al Ghul. Il film è stato ampiamente acclamato dal pubblico, tanto da figurare tra i 10 maggiori incassi del 2005. La pellicola è stata accolta positivamente anche dalla critica figurando in svariate liste dei migliori film del 2005.