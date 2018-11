Barry Jenkins stringe un accordo con Amazon: nuove serie in arrivo

Barry Jenkins, il regista di Moonlight e del recente If Beale Street Could Talk, ha stretto un accordo con Amazon Studios che prevede lo sviluppo di nuove serie televisive tramite la sua casa di produzione Pastel.

Il filmmaker sarà inoltre impegnato dietro la macchina da presa di tutti gli undici episodi della serie limitata The Underground Railroad, destinati al debutto sulla piattaforma di Amazon Prime.

Jennifer Salke, a capo di Amazon Studios, ha dichiarato: "Barry è chiaramente un maestro nel raccontare storie memorabili ed autenticamente emozionanti. Siamo così orgogliosi del fatto che condividerà il suo dono con noi. Siamo inoltre incredibilmente fortunati nell'esserci assicurati la sua visione da regista per l'intera serie limitata The Underground Railroad".

Jenkins ha aggiunto: "Noi della Pastel siamo entusiasti all'idea di continuare il nostro rapporto con Amazon, iniziato con The Underground Railroad, e non vediamo l'ora di far crescere la nostra collaborazione con i prossimi progetti".

Jenkins è stato il primo filmmaker afroamericano a conquistare una nomination agli Oscar nelle categorie Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura non Originale e Miglior Film.