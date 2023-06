Bardolino Film Festival 2023 al via domani con Andrea Pennacchi

Tutto pronto per l'avvio del Bardolino Film Festival 2023 - Immagini, suoni e parole sull'acqua, che accenderà i riflettori sulla terza edizione dal 21 al 25 giugno nella rinomata località sul lago di Garda. Organizzato e sostenuto dal Comune di Bardolino e dalla Fondazione Bardolino Top con la direzione artistica di Franco Dassisti, il BFF proporrà anche quest'anno due sezioni competitive internazionali con 11 documentari e 28 cortometraggi da tutto il mondo, accompagnate dalle cinque serate di BFF Nights con i grandi protagonisti del cinema italiano.

Il programma

Si comincia mercoledì 21 giugno con l'anteprima di Le mie ragazze di carta, nuovo film diretto da Luca Lucini e in sala dal 13 luglio per Adler Entertainment, che sarà celebrato con il Ciak d'Oro - Colpo di fulmine per l'interpretazione. A ritirare il prestigioso premio assegnato dal mensile di cinema Ciak, media partner della manifestazione, sarà Andrea Pennacchi, volto noto del piccolo e grande schermo recentemente premiato con il Nastro d'Argento per Miglior Attore Non Protagonista nella serie Tutto chiede salvezza. L'anteprima di Le mie ragazze di carta (ore 21.00) inaugurerà il programma delle BFF Nights nella nuova meravigliosa location del Parco di Villa Carrara Bottagisio, da quest'anno cuore pulsante della manifestazione con il villaggio del festival.

Ma il programma del BFF prende il via nel pomeriggio con le proiezioni dei due concorsi presso il cinema Corallo. Si inizia con i film di BFF Short (ore 16.00): Friend di Andrey Svetlov, alla presenza dei distributori Andrea Rapallini e Pierfrancesco Bigazzi di Materiali Sonori, Nostos di Mauro Zingarelli con protagonista Aurora Giovinazzo, The Silent Whistle di Li Yingtong, Metamorfosi di Paolo Porporati, che presenterà il film insieme ad alcuni membri del cast, e A year to life di Nikki Hevesy. Sarà inoltre presentato Alea di Niccolò Buttigliero Junior, accompagnato a Bardolino dalla protagonista Wanda Gomboli, che precederà la proiezione serale a Villa Carrara Bottagisio. La proiezione dei film del concorso corti sarà invece preceduta dalla visione di Onde, il cortometraggio realizzato dagli studenti della Scuola Media Falcone-Borsellino di Bardolino nell'ambito della nuova collaborazione con il festival.

Per la sezione documentari il programma di mercoledì 21 proporrà Will You Look at me della cinese Shuli Huang, un viaggio attraverso territori da riscoprire e salvaguardare, e Nei giardini della mente di Matteo Balsamo, in cui il regista osserva la vita un'associazione per la salute mentale sul lago di Como (ore 18.00, Cinema Corallo).

Gli appuntamenti letterari

Presso il Villaggio del festival prendono il via anche gli appuntamenti letterari di BFF Books, moderati dalla giornalista Chiara Pizzimenti. Sono due gli incontri letterari per la giornata di martedì (a partire dalle ore 17.00 presso Villa Carrara Bottagisio): si inizia con Antonello Menne e il suo Il cammino di Santiago. Ti mancherà (Primiceri Editore) per proseguire con Riccardo Vischioni e La coppia di Verona (Edizioni03)

Il programma proseguirà fino a domenica 25 giugno con tantissime anteprime e ospiti tra cui Paola Sini, Selene Caramazza, Claudia Gerini, Rocco Papaleo, Daniele Vicari. Contrariamente a quanto annunciato, a causa di sopraggiunti impegni, Michele Placido sarà a Bardolino per ritirare il Premio BFF Cineasta dell'anno nella serata di sabato 24 anziché domenica 25 giugno: si preannuncia quindi un sabato di grandi nomi all'insegna dell'eccellenza cinematografica italiana.

Per informazioni www.bardolinofilmfestival.it.