Barcellona-Inter in chiaro o in streaming: dove vedere stasera la semifinale della UEFA Champions League

Grande appuntamento con il calcio europeo in diretta stasera mercoledì 30 aprile alle ore 21:00 sul canale NOVE. Warner Bros. Discovery trasmetterà infatti in chiaro la semifinale d'andata della UEFA Champions League tra Barcellona e Inter, un evento eccezionale reso possibile grazie a Prime Video, che ha deciso di rendere disponibile a tutti, senza abbonamento, una delle sfide più attese della stagione.

Barcellona-Inter in chiaro: tutti gli appuntamenti sul NOVE

Il prepartita, a partire dalle 19:30, sarà trasmesso sempre in chiaro sul NOVE, in diretta dal suggestivo Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio conosciuto come Montjuic, a Barcellona. A condurre lo studio Prime Video a bordocampo ci sarà Giulia Mizzoni, affiancata da un parterre d'eccezione composto da Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon.

La telecronaca della partita sarà affidata alla collaudata coppia formata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre dalla VAR Room interverrà Gianpaolo Calvarese. A bordocampo, per raccontare ogni emozione del match, ci saranno gli inviati Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Il post-partita, sempre targato Prime Video, sarà trasmesso anch'esso sul NOVE. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00 allo allo stadio Olimpico Lluis Companys.

Turno a cui le due squadre si sono qualificate eliminando formazioni della Germania: i blaugrana, che non vincono la Champions dal 2015 hanno battuto il Borussia Dortmund, mentre i nerazzurri, finalisti due anni fa, si sono imposti sul Bayern Monaco. Il Barcellona ha vinto la competizione per sei volte, l'Inter per tre volte. La vincitrice affronterà in finale, che si giocherà il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, una tra Arsenal e Psg.

Probabili formazioni

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Inigo Martinez, Cubarsí, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.