Barbra Streisand regala alla figlia di George Floyd delle azioni della Disney

Barbra Steisand ha regalato alla figlia di George Floyd la possibilità di essere un'azionista della Disney, come rivelato da alcune foto pubblicate online.

La piccola Gianna Floyd, che ha solo sei anni, ha infatti condiviso il dono che le ha inviato la star della musica e del cinema.

Il post pubblicato su Instagram spiega: "Grazie Barbra Streisand per il mio pacco, ora grazie a te sono un'azionista della Disney".

La piccola Gianna Floyd nelle foto viene ritratta con la lettera in cui si conferma che ora possiede delle azioni del colosso dell'intrattenimento. Il dono che le aveva inviato la star c'erano anche i due dvd My Name is Barbra e Color Me Barbra, come svelano le foto pubblicate online.

La portavoce di Streisand ha riportato le parole dell'icona della musica: "Ho inviato a Gianna dei video in cui interpretavo una ragazzina in occasione del mio primo speciale televisivo e cantavo canzoni per bambini e dal mio secondo speciale con una sequenza piena di cuccioli".

Kanye West aveva già regalato a Gianna Floyd un fondo universitario da usare per pagare l'università e la pagina GoFundMe lanciata per sostenere la famiglia Floyd dopo la morte di George, ucciso da un poliziotto nella città di Minneapolis, ha già superato quota 2 milioni di dollari.