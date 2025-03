Barbie ha un canale tutto suo: la programmazione speciale di Boomerang +1 per celebrare l’iconica bambola

Dal 7 al 13 marzo, Boomerang +1 (canale 610 di Sky, parte del gruppo Warner Bros. Discovery) si tinge di rosa con il Barbie Channel, un canale pop-up interamente dedicato alla bambola più famosa al mondo.

Una programmazione speciale pensata per celebrare in modo originale la Festa della Donna e il 9 marzo, data in cui Barbie compie ufficialmente gli anni. Come? Offrendo ai fan una settimana di contenuti esclusivi, tra serie animate, lungometraggi e un nuovo film in anteprima.

Barbie Channel: su Boomerang +1 un palinsesto all'insegna dell'amicizia

Barbie e la magia della moda

Il tema centrale della settimana dedicata alla bambola Mattel è l'amicizia, valore fondante del mondo di Barbie. Si parte allora il 7 marzo, in prima serata alle 20.00, quando il canale trasmetterà in esclusiva il nuovo film Barbie e Teresa: La ricetta dell'amicizia, che inaugurerà la settimana speciale con una storia inedita di affiatamento e collaborazione.

Fino al 13 marzo ogni giorno il palinsesto di Barbie Channel sarà ricco di episodi delle serie animate più amate: Barbie Dreamhouse Adventure, Barbie: siamo in due, Barbie: un tocco di magia e Barbie Vloggers. La programmazione serale, invece, proporrà una selezione dei lungometraggi più apprezzati, tra cui Barbie Mermaid Power, La mia prima Barbie: Buona Festa dei Sogni, ma anche Barbie & Chelsea, il compleanno perduto, Barbie la magia del Delfino e infine Barbie: Grande città, grandi sogni.

Cinema, moda e girl power: Barbie è un'icona senza tempo

Oltre ad essere la regina indiscussa del mondo dei giocattoli, Barbie si è imposta negli anni come simbolo di inclusione e girl-power, conquistando spazio anche nel cinema, nella televisione e nella moda. Ne è un esempio l'enorme successo del film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling. La sua capacità di reinventarsi e restare al passo con i tempi la rende un fenomeno pop senza tempo, amato da generazioni di fan.

Il Barbie Channel su Boomerang +1 rappresenta quindi un'opportunità unica per immergersi nel suo universo e rivivere le sue avventure più emozionanti. Gli appassionati possono seguire la programmazione speciale su Sky, canale 610, per una settimana all'insegna della magia e dell'amicizia.