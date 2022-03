Barbascura X, il suo vero nome e perché si chiama così

Barbascura X è un divulgatore scientifico, scrittore, youtuber e conduttore televisivo italiano e, nel corso degli anni, non ha mai voluto svelare il suo vero nome ed è conosciuto, sia in televisione che sul web che sulla carta stampata, unicamente attraverso il suo pseudonimo.

Il motivo a quanto pare è molto semplice: Barbascura ha sempre tenuto separata la sua professione dalla sua vita online, al fine di non contaminare la sua carriera da ricercatore. Il giovane Youtuber, infatti, ha vinto il bando europeo Marie Skłodowska-Curie Actions, è stato membro dell'associazione Scrittura Italiana a Parigi e della Marie Curie Association.

Barbascura X, sin da quando si è iscritto a Youtube, ha sempre cercato di mantenere il suo nome d'arte per tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. A questo proposito, durante un'intervista a Como for You, Barbascura ha dichiarato: "Il nome lo diedi senza pensarci. Gli amici dicevano che sembravo un pirata. D'altronde vengo da Taranto, città di mare e di pescatori, dove definirsi pirata non è certo un atto eccezionale."

"Ho aggiunto la X, come il simbolo sotto cui si nasconde il tesoro, perché un vero pirata storico non avrebbe nascosto il tesoro, lo avrebbe sperperato in donne e alcol. [...] Io, se proprio devo essere un pirata, voglio essere uno di quelli usciti dai romanzi. Un po' più Salgari e Stevenson. Solo la X può conciliare il tutto." Ha concluso Barbascura X.