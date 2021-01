Barbara Shelley, è morta la star degli horror Hammer

Barbara Shelley è morta all'età di 88 anni; l'attrice era stata in carriera la star dei film horror targati Hammer ed era apparsa nella serie Doctor Who.

La causa del decesso sembra sia legata alle conseguenze del Coronavirus che sembra abbia contratto durante una visita medica di controllo.

L'agente di Barbara Shelley, Thomas Bowington, ha dichiarato a Press Association: "Era davvero la protagonista numero uno della Hammer e la regina in technicolor dello studio. Sullo schermo poteva essere tranquillamente malvagia. Passava da una bellezza statuaria alla ferocia più spietata".

L'agente ha inoltre aggiunto che la star sembra abbia contratto il virus durante un controllo medico compiuto in ospedale e Barbara ha poi trascorso due settimane ricoverata prima della morte.

Barbara Shelley aveva recitato accanto a Christoper Lee nel film Dracula principe delle tenebre, oltre ad aver recitato in film come Rasputin, il monaco folle e L'astronave degli esseri perduti.

Sul piccolo schermo è invece stata protagonista di alcuni episodi di Doctor Who nel 1984, Eastenders, The Avengers e The Dark Angel accanto a Peter O'Toole.

La sua amica e collega Nicola Bryant ha ricordato l'attrice dichiarando: "Era una persona adorabile e un'attrice di talento. Quando abbiamo lavorato insieme a Planet of Fire è stata così gentile nei miei confronti. Mi ha regalato un piccolo gufo, che possiedo ancora, e qualche buon consiglio. Riposa in pace Barbara Shelley. Lady saggia e meravigliosa".