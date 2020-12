Barbara D'Urso stasera su Canale 5: ospiti il figlio di Diego Armando Maradona, Gabriel Garko e Manuela Arcuri

Barbara D'Urso torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con la nuova puntata di Live Non è la D'Urso, che vedrà tra gli ospiti anche il figlio di Diego Armando Maradona, Gabriel Garko e Manuela Arcuri.

Un appuntamento, quello di domenica 6 dicembre 2020, che si preannuncia scoppiettante: Gabriel Garko e Manuela Arcuri saranno in studio per raccontare la verità sulla loro relazione d'amore. I due infatti avevano riempito pagine e copertine dei magazine anni fa, quando entrambi erano sotto contratto con la Ares Film. Lo scandalo scoppiato durante il Grande Fratello Vip 5, però, ha convinto Garko a fare coming out e ad ammettere che le sue passate realazioni, tanto con Adua Del Vesco quanto con Manuela Arcuri, erano state costruite a tavolino da agenti e produttori.

Si tornerà poi a parlare della morte di Diego Armando Maradona con le testimonianze esclusive del figlio Diego Jr e di sua madre Cristiana Sinagra.

In studio anche Paolo Brosio e la sua fidanzata per discutere circa un audio clamoroso di cui la redazione di Videonews è entrata in possesso.