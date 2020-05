Barbara D'Urso stasera su Canale 5 con la nuova puntata di Live - Non è la D'Urso: ospiti e anticipazioni

Barbara D'Urso torna con Live - Non è la D'Urso, per una nuova puntata, stasera su Canale 5 alle 21:10, in attesa del 14 giugno, quando sarà in onda per l'ultima volta, in attesa della nuova stagione che dovrebbe riprendere in autunno.

In base alle anticipazioni la trasmissione si aprirà, come da diverse settimane a questa parte, con aggiornamenti dedicati alla Fase 2, argomento che sta evidentemente molto a cuore a Barbara D'Urso, affrontato quotidianamente con diversi servizi e collegamenti nel suo Pomeriggio 5. Argomento centrale di questa sera sarà sicuramente la riapertura, lunedì 25 maggio, di piscine e palestre, che arriva dopo un weekend particolarmente difficile per le forze dell'ordine, occupate a fronteggiare la movida impazzita in varie parti d'Italia.

Spazio poi al gossip, nella seconda parte, e agli ospiti: dovrebbe essere presente in collegamento Andrea Pizzolla, assistente di Gina Lollobrigida, al centro, insieme all'attrice, di una complicata vicenda giudiziaria che ha visto il suo ultimo atto solo qualche settimana fa.

Grande attenzione sarà anche riservata a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, i due amanti dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP, che stasera dovrebbero finalmente incontrarsi di nuovo dopo 3 mesi.