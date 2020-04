Barbara D'Urso torna stasera su Canale 5 con Live - Non è la D'Urso: ospiti e anticipazioni

Barbara D'Urso torna con la nuova puntata di Live - Non è la D'Urso, stasera su Canale 5 alle 21:20: ecco gli ospiti e le prime anticipazioni.

Barbara D'Urso torna con Live - Non è la D'Urso, per una nuova puntata, stasera su Canale 5. Studio vuoto anche questa settimana, ad eccezione di conduttrice e addetti ai lavori, ma tantissimi gli ospiti in collegamento.

Dopo la pausa della scorsa settimana dovuta alle festività pasquali, torna Barbara D'Urso con il suo talk show domenicale. Le anticipazioni avvertono gli spettatori che la trasmissione si aprirà, come da diverse settimane a questa parte, con un'ampia parentesi dedicata al Coronavirus.

Nella seconda parte spazio agli ospiti e ad un approfondimento sull'ultimo Grande Fratello Vip. In collegamento ci saranno Antonella Elia col suo fidanzato, Adriana Volpe, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Nella trasmissione, ancor di più in queste settimane, è centrale il ruolo del pubblico a casa che può esprimere il proprio giudizio sugli ospiti con il Live Sentiment, attraverso l'app e il sito di Mediaset Play.