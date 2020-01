Barbara D’Urso si sposa? Lei mostra l’anello al dito e i fan impazziscono

Barbara D'Urso si sposa? Intanto si fotografa con con un anello al dito e tanto basta per mandare in tilt i suoi fan che sono convinti di aver individuato anche l'uomo misterioso: Filippo Nardi.

Barbara D'Urso e quella domanda che sta facendo impazzire i fan di Carmelita sui social. Tutto nasce da due foto che la conduttrice napoletana ha pubblicato nelle sue storie su Instagram. In una vediamo due mani intrecciate durante una cena romantica a lume di candela, nella seconda Barbara mostra un anello al dito.

Nessuna sa chi sia l'uomo che accompagna la D'Urso ma il toto fidanzato è iniziato. I fan danno per scontato che sia stato Filippo Nardi a chiedere la mano di Carmelita. Recentemente l'ex concorrente del Grande Fratello aveva confessato di aver chiesto a Barbara di convivere, ma in quell'occasione la risposta della conduttrice era stata perentoria "Non ci penso neanche".

Nei prossimi giorni forse sapremo se Barbara ha finalmente cambiato idea, se le supposizioni dei fans sono esatte o se si tratta solo di una nuova trovata della vulcanica partenopea.