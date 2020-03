Barbara D'Urso: Nina Moric e Luigi Favoloso protagonisti di Live - Non è la D'Urso, stasera su Canale 5

Barbara D'Urso torna con la nuova puntata di Live - Non è la D'Urso, stasera su Canale 5 alle 21:20, per parlare del tormentato legame tra Nina Moric e Luigi Favoloso.

Barbara D'Urso torna con Live - Non è la D'Urso, per una nuova puntata, stasera su Canale 5. Studio vuoto anche questa settimana, ad eccezione di conduttrice, ospiti e addetti ai lavori, per via dell'emergenza Coronavirus.

Meno ospiti del solito stasera, sia in studio sia in collegamento, e questo per effetto delle norme anti-Coronavirus che limitano molto i movimenti e i possibili contatti tra addetti ai lavori e partecipanti allo show.

Sappiamo però che in studio verrà dedicato ampio spazio al flirt presunto tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali. Soprattutto avranno un ruolo fondamentale la lettera con cui Nina Moric accusa il suo ex di molestie e i documenti inediti che verranno resi noti. Nella trasmissione, ancor di più in queste settimane, è centrale il ruolo del pubblico a casa che può esprimere il proprio giudizio sugli ospiti con il Live Sentiment, attraverso l'app e il sito di Mediaset Play.