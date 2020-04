Barbara D’Urso trasmette in diretta l'inseguimento di un passante a Pomeriggio 5: è polemica

Barbara D'Urso si è trovata a trasmettere in diretta, a Pomeriggio Cinque, l'inseguimento della Guardia di Finanza a un passante ma l'atto in sé e l'enfasi dell'inviata hanno scatenato feroci polemiche sui social.

Pomeriggio 5 è stata una di quelle trasmissioni andate in onda a Pasquetta nonostante il giorno di festa. Barbara D'Urso si è collegata con la Guardia di Finanza che stava pattugliando il litorale di Venezia a caccia di eventuali trasgressori dei divieti imposti dall'attuale situazione. L'inviata della trasmissione era a bordo di un elicottero e quando la Guardia di Finanza ha individuato una persona in spiaggia si è chiaramente percepita tutta la sua foga, come documenta il video, che è sembrata assai inappropriata, degna probabilmente di eventi che hanno fatto la storia del genere come l'inseguimento di O. J. Simpson.

I commenti degli utenti di Twitter sono stati severissimi: "La pagliacciata dell'elicottero della Gdf che insegue uno st..nzo in spiaggia manco fosse El Chapo Guzman" scrive un utente di solito molto pungente che ha come alias quello dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti. Altri se la son presa direttamente anche con la Guardia di Finanza scrivendo "Comunque che delusione la Guardia di Finanza, che si presta alle pagliacciate di Barbara D'Urso, scatenando una caccia all'uomo, singolo, in giro su una spiaggia con mezzi di aria, terra e mare".

La pagliacciata dell’elicottero della Gdf che insegue uno stronzo in spiaggia manco fosse El Chapo Guzman



Tutto rigorosamente in diretta tv Con la complicità delle forze dell’ordine



Quando pensi di aver visto il peggio ma poi ti ricordi che esiste #Pomeriggio5 — Massimo Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) April 14, 2020

Ieri #Pomeriggio5 ha mandato in onda la diretta dell’inseguimento in elicottero di un pedone sulla spiaggia.

E niente, volevo fare i complimenti a Barbara D’Urso.

Era difficilissimo fare più schifo della preghiera con #Salvini, ma lei c’è riuscita egregiamente. — Fabrizio Delprete (@FabrizioDelpret) April 14, 2020