Barbara D'Urso: Heather Parisi tra gli ospiti di Live - Non è la D'Urso, stasera su Canale 5

Barbara D'Urso torna con Live - Non è la D'Urso, giunto alla decima puntata, stasera su Canale 5 alle 21:20. Insieme a lei tantissimi ospiti, da Heather Parisi ai due "Vittorio" più iracondi della TV, Sgarbi e Feltri.

La puntata di stasera vedrà, come sempre, l'intervento di numerosi ospiti. Tra cui spicca sicuramente il nome di Heather Parisi, che sarà per la prima volta in onda sulla TV italiana accompagnata da marito e figli, arrivati per l'occasione direttamente da Hong Kong, dove la famiglia risiede.

Oltre a raccontarsi affronteranno le 5 temute sfere sul tema maternità a 50anni. A vedersela con le 5 sfere anche i due provocatori più temuti della tv, Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri, che si sfideranno in un testa a testa che fa già pregustare i titoli sui giornali di domani.

Tornerà in studio anche Taylor Mega, dopo il collegamento da Sharm El Sheik della scorsa settimana che aveva scatenato l'ironia di Barbara D'Urso in studio quanto del pubblico sul web. A distanza di pochi giorni è stata Striscia la Notizia a scoprire che Taylor Mega era ubriaca durante quella diretta, e immaginiamo che stasera non verranno risparmiate battute. Live - Non è la D'Urso raccoglierà anche le testimonianze dei vip che si lamentano per le pensioni troppo basse e ospiterà, direttamente da Toronto, Laura Desiree, star di Naked News il notiziario canadese famoso per le sue conduttrici-spogliarelliste.