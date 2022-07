Barbara D’Urso, le elezioni politiche anticipano l'inizio di Pomeriggio Cinque

Barbara D'Urso dovrà fare prima le valigie e tornare a Milano: Mediaset anticiperà l'inizio di Pomeriggio Cinque e degli altri talk show autunnali a causa delle elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre. L'indiscrezione, data per prima da Davide Maggio, precisa che la D'Urso potrebbe tornare negli studi di Cologno Monzese il 22 agosto.

La caduta del governo Draghi ha rivoluzionato i palinsesti delle emittenti televisive nazionali costrette a rivedere i propri piani, anche per giocare d'anticipo sulla concorrenza. Davidemaggio.it rivela che, tra le reti Mediaset, la prima a partire sarebbe Rete 4 "si comincerebbe lunedì 29 agosto con Quarta Repubblica di Nicola Porro, mentre il 30 sarebbe la volta di Fuori dal Coro con Mario Giordano che tornerebbe 2 settimane prima del previsto. Nella stessa settimana anche il ritorno di Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio".

Anche Canale 5 intende anticipare i tempi, a questo proposito Barbara D'Urso è stata allertata, le sue vacanze nella villa di Capalbio sarebbero destinate a concludersi a breve "il primo giorno di scuola di Barbara D'Urso è fissato per lunedì 5 settembre. Ma a Cologno si mormora di un possibile rientro agostano, c'è addirittura chi si spinge ad ipotizzare lunedì 22 agosto come possibile data di inizio. Ma ad oggi la situazione è ancora incerta".

Nell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque Barbara aveva salutato il pubblico dando appuntamento a settembre "Abbiamo cambiato in tre mesi quattro studi televisivi: ebbene ci avete seguiti sempre, sempre. Abbiamo portato a casa, si dice così, la media del 18%, 20% sul target commerciale, e non è merito mio solo, ma è merito di tutti quanti compreso truccatrici, sarte, gli assistenti di studio, tutti".

La conduttrice partenopea, ignara delle nubi politiche che si stavano addensando all'orizzonte, aveva concluso così: "_Io vado un pochino in vacanza, vi penserò tantissimo. I primi giorni di settembre siamo ancora qui per mesi, mesi, mesi, mesi, mesi, mesi e mesi", aveva detto festosa Barbara che a quanto pare dovrà organizzare un ritorno anticipato dalle ferie per buttarsi a capofitto nella campagna elettorale.