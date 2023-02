Barbara Bosson, candidata sei volte agli Emmy per Hill Street, morta a 83 anni

Barbara Bosson, volto noto del piccolo schermo per il ruolo nella serie poliziesca Hill Street - Giorno e notte, che le ha fruttato sei nomination agli Emmy, è morta il 18 febbraio 2023 all'età di 83 anni.

Il figlio dell'attrice, Jesse Bochco, ha confermato la notizia su Instagram.

"Dotata di spirito e tempra incredibili", ha scritto il produttore e regista televisivo, 47 anni. "Per sempre nei nostri cuori. Ti amo mamma. Barbara "Babs" Bosson Bochco 1939-2023"

Accanto alla didascalia, Jesse Bochco ha condiviso una foto di lui da piccolo coccolato dalla madre durante una giornata all'aria aperta negli anni '70.

Barbara Bosson divenne famosa soprattutto per il suo ruolo in Hill Street - Giorno e notte, creato dall'allora marito, il potente produttore televisivo Steven Bochco. La sua interpretazione di Fay Furillo, l'ex moglie del capitano Frank Furillo (Daniel J. Travanti) del distretto di Hill Street, le è valsa cinque nomination consecutive agli Emmy dal 1981 al 1985. Ha lasciato la serie durante la sesta stagione quando suo marito era licenziato per disaccordi creativi e finanziari con la società di produzione MTM Enterprises.

Un decennio dopo, Bosson avrebbe ottenuto un'altra nomination agli Emmy nel 1996 per aver interpretato il procuratore Miriam Grasso in Murder One: Diary of a Serial Killer, anch'esso un progetto creato da suo marito.

Prima di divorziare nel 1997 dopo 27 anni di matrimonio, Barbara Bosson ha lavorato con il marito in diverse serie, in particolare lo spin-off di Rockford Files degli anni '70 Richie Brockelman, Private Eye, il film drammatico di fine anni '80 Hooperman con John Ritter e il famigerato ibrido procedurale-musicale Cop Rock.