Bar Spot: Luca Carboni parla di calcio stasera su Zelig TV!

Stasera su Zelig TV in prima assoluta la sesta puntata di Bar Spot, con ospite d'eccezione Luca Carboni, grande appassionato di calcio. Il format originale a cura del noto pubblicitario Francesco Bozza, qui alla sua prima conduzione insieme a Gino & Michele, racconta le principali discipline sportive attraverso la migliore pubblicità internazionale. Il cantante è, non a caso, un grande appassionato di calcio e tifoso rosso e blu.

E proprio di calcio si parlerà in questa puntata attraverso gli spot più divertenti e i progetti di comunicazione più geniali. Bolognese doc, Luca Carboni è un raffinato compositore e soprattutto uno degli autori più apprezzati del panorama musicale italiano grazie alla sua ironia e alla sua capacità di fare critica sociale con intelligenza. Tra le altre passioni di Carboni, quella per i rosso e blu che l'ha accompagnato per tutta la sua vita e l'ha portato a incidere nel 1987 l'inno ufficiale Sulle tue ali Bologna, insieme a Lucio Dalla, Gianni Morandi e Andrea Mingardi; e una certa attrazione per la pubblicità perché come spiega a Bar Spot "nella pubblicità ci sono dei momenti di creatività assoluta, in grado di raccontare un mondo in pochi minuti, come le canzoni".

Da piccolo @lucacarboni sognava di fare il calciatore, poi è arrivato l'amore per la musica. Lo sapevate? ⚽️#BarSpot vi aspetta alle 20.50 sul #Canale63 #ZeligTV pic.twitter.com/jY10akreXR — Zelig Official (@Zelig_Official) November 22, 2019

E infatti in Vieni a vivere con me Carboni canta: "contro la noia della TV, guardare solo la pubblicità". Bar Spot è il nuovo talk show di Zelig TV che vede, in ogni puntata, Francesco Bozza e Gino & Michele raccontare uno sport diverso (corsa, calcio, basket, tennis, rugby etc...) attraverso la visione dei migliori esempi creativi ADV provenienti da tutto il mondo e il contributo dell'ospite in studio non necessariamente proveniente dal mondo dello sport ma in qualche modo legato per i motivi più svariati a quella specifica disciplina.

Tra le altre chicche di Bar Spot, Fabio Concato firma la sigla d'apertura, scritta apposta per il format e interpretata insieme ai suoi musicisti. Ospiti delle prossime puntate Teresa Mannino, Beppe Sala, Gialappa's, Giorgio Terruzzi e Enrico Ruggeri. Francesco Bozza talento della pubblicità italiana, è Chief Creative Officer dell'agenzia Grey Italia. Durante la sua carriera ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali, lavorando per alcune delle più famose marche del mondo, da Coca Cola a BMW, da FCA a Samsung. Fa parte del Consiglio Direttivo dell'Art Directors Club Italiano, ed è l'autore, con Gino & Michele, del libro "Anche le formiche nel loro piccolo postano" pubblicato da Baldini & Castoldi.

L'appuntamento con Bar Spot, format di produzione originale, è su Zelig TV ogni domenica, per undici puntate da trenta minuti ciascuna, dal 20 ottobre, sempre alle 20.50.