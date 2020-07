Bar Refaeli, la top model condannata per evasione fiscale

Bar Refaeli è stata giudicata colpevole per quattro capi d'accusa di reati fiscali dal tribunale di Tel Aviv: la top model ha sottratto al fisco circa dieci milioni di dollari ed è stata condannata a nove mesi di lavori sociali.

L'ex fidanzata di Leonardo DiCaprio, Bar Refaeli era accusata insieme ai familiari di frode fiscale. La legge stabilisce che le tasse vanno pagate in base al periodo trascorso sul territorio israeliano. Bar e la sua famiglia nel corso del processo hanno sostenuto che la modella, per motivi di lavoro, ha soggiornato solo per brevi periodi a Tel Aviv. Questo atteggiamento non è piaciuto all'opinione pubblica israeliana, che ha accusato Bar di voler prendere le distanze dal suo paese natale. La top model è considerata un'icona nazionale, infatti lo scorso anno le fu affidata la conduzione dell'Eurovision Song Contest a Tel Aviv.

L'ex presentatrice di The X Factor Israele, si è presentata in tribunale accompagnata dal padre e da quattro avvocati, grazie al patteggiamento Bar Refaeli dovrà prestare servizio per nove mesi preso una comunità, la madre è stata condannata a sedici mesi di carcere. L'accordo prevede anche il pagamento di una multa di 1,5 milioni di dollari oltre al pagamento delle tasse arretrate. Nel dicembre del 2015 per gli stessi reati, l'ex compagna di DiCaprio era stata arresta e rilasciata dopo un lungo interrogatorio