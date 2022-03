Banijay rafforza l'offerta di film e serie con Grøenlandia Group

Banijay ha appena confermato l'ingresso in Banijay Italia Holding di Grøenlandia Group, casa di produzione italiana di contenuti scripted premium guidata dai registi e produttori Matteo Rovere e Sydney Sibilia. La società è nota per la realizzazione di film di successo per il cinema, la televisione e le piattaforme streaming, nonché per la creazione di diversi prodotti seriali.

Entrando a far parte del gruppo Banijay, Grøenlandia rafforza ulteriormente il proprio obiettivo di crescita internazionale. Il gruppo Grøenlandia include dal 2014 anche Ascent Film, fondata e diretta da Andrea Paris, che continuerà ad operare all'interno del gruppo. I titoli realizzati da Ascent e largamente premiati includono lungometraggi, cortometraggi e documentari, con l'obiettivo di individuare e promuovere nuovi talenti e storie ancora da raccontare.

Matteo Rovere, CEO di Grøenlandia Group, a proposito di questo nuovo progetto ha dichiarato: "Grøenlandia prosegue la sua avventura entrando nel gruppo Banijay, colosso mondiale della produzione e della distribuzione indipendente dal cuore italiano, sia nel management che nell'azionariato, caratteristiche per noi fondamentali nell'operare una scelta che spero ci dia strumenti di lavoro e rapporti nuovi con colleghe e colleghi di tanti paesi, che come noi cercano di dare il massimo per arrivare agli spettatori di tutto il mondo."

Paolo Bassetti, Presidente e Country Manager di Banijay Italia Holding, ha aggiunto: "Siamo molto felici di accogliere Grøenlandia nel gruppo, una realtà ricca di talenti dinamici, che condivide appieno la nostra visione per la creazione di storie indipendenti e senza confini. Con un eccezionale numero di successi e un impressionante elenco di progetti in cantiere solo per il 2022, Matteo e Sydney, insieme ad Ascent Film, portano un enorme valore al nostro hub creativo qui in Italia. Per Banijay Italia questa operazione rappresenta il primo passo nel campo cinematografico e ci permetterà di espandere rapidamente la nostra base clienti e amplierà i nostri orizzonti nel mercato dello scripted entertainment."

"Banijay ambiva a rafforzare la sua posizione nel settore premium dello scripted e l'ingresso di Grøenlandia rappresenta una mossa significativa volta ad ampliare la nostra capacità di fornire prodotti per la TV così come lungometraggi. Imprenditori, registi e showrunner, Matteo e Sydney sono leader forti e ci auguriamo che il gruppo fornisca loro una casa indipendente e stimolante, dove accrescere il loro estro e la loro creatività, realizzare produzioni di alta qualità capaci di conquistare nuovi clienti e varcare tutti i confini", ha concluso Marco Bassetti, CEO del Gruppo Banijay.