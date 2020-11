Bambola: il film erotico con Valeria Marini stasera su Cine34

Stasera su Cine34, alle 23:00, va in onda Bambola, il film erotico diretto nel 1996 da Bigas Luna, prima prova da attrice di Valeria Marini.

Stasera su Cine34, alle 23:00, arriva Valeria Marini in Bambola, il dramma erotico diretto da Juan José Bigas Luna nel 1996, prima prova da attrice per la showgirl, all'epoca neppure trentenne.

Valeria Marini seduta su una mortadella in una celebre immagine promozionale di Bambola di Bigas Luna

La sessantenne Greta (Anita Ekberg) gestisce una trattoria a Comacchio assieme ai suoi due figli, la burrosa Mina - che tutti chiamano Bambola (Valeria Marini) - e Flavio (Stefano Dionisi), che è omosessuale. In seguito all'esplosione di una bombola di gas Greta muore e i due fratelli decidono di trasformare la trattoria in una pizzeria, con l'aiuto economico di Ugo, un ragazzo innamorato di Bambola. Ma Ugo non è il solo a cui la bella Mina fa girare la testa...

Letteralmente distrutto dai giudizi della critica, Bambola, che negli anni è diventato un cult del cinema erotico, ebbe all'epoca parecchio a che fare con la censura per via di scene di violenza carnale giudicate quasi estreme. La più famosa vede la presenza, oltre che di Valeria Marini, anche di un'anguilla...