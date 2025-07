Ballard 2 si farà? Maggie Q svela lo stato della seconda stagione della serie Prime Video

La seconda stagione di Ballard potrebbe arrivare prima del previsto. Maggie Q, protagonista della serie, ha condiviso un aggiornamento significativo in un'intervista con The Hollywood Reporter, confermando che gli sceneggiatori sono attualmente impegnati nella scrittura dei nuovi episodi.

Le parole dell'attrice di Ballards

"Abbiamo una writers' room attiva da un po', stanno lavorando al nuovo arco narrativo. È davvero emozionante", ha spiegato l'attrice. Ha poi aggiunto: "Se la stagione 2 si farà, penso che torneremo a girare in autunno". Questo lascia intendere che il debutto della nuova stagione potrebbe avvenire nel corso del 2026.

La serie, lanciata su Prime Video il 9 luglio 2025, è diventata rapidamente uno dei titoli più visti sulla piattaforma. Secondo Maggie Q, l'interesse del pubblico è stato immediato: "Quando è stato annunciato che avrei interpretato Renée Ballard, ho ricevuto più messaggi di quanti ne abbia mai ricevuti in tutta la mia carriera. È stato sorprendente".

Q veste i panni della detective Renée Ballard, a capo dell'unità dedicata ai casi irrisolti della polizia di Los Angeles. Lo show è uno spinoff dell'universo narrativo di Bosch, e la prima stagione si chiude su un importante cliffhanger. Tuttavia, nonostante il successo e la forte risposta del pubblico, il rinnovo non è ancora stato ufficializzato.

"Oggi il settore è completamente cambiato. Gli show vengono cancellati con grande facilità, anche quando c'è già una writers' room attiva. L'ho già vissuto in passato, quindi non do mai nulla per scontato", ha sottolineato.

Ballard è una produzione Fabel Entertainment e la stessa Maggie Q ha rivelato che il produttore Henrik Bastin l'ha voluta nel progetto a tutti i costi, cercando di coinvolgerla per oltre un anno prima di ottenere il suo sì.

La prima stagione, ambientata e girata a Los Angeles, rappresenta per l'attrice una rara occasione di lavorare nella sua città, dopo anni di set in Canada nonostante le sceneggiature ambientate in California.

Con la fase di scrittura già in corso e le riprese potenzialmente fissate per l'autunno, l'attesa per Ballard 2 si fa sempre più concreta. I fan della serie possono iniziare a sperare in un ritorno della detective Ballard sullo schermo entro il prossimo anno.