Ballando con le Stelle, Massimo Ghini eliminato: il pubblico premia Alessandro Matri

La quarta puntata decreta la prima eliminazione dell'edizione: Massimo Ghini e Valentina Fiorini perdono lo spareggio, mentre Alessandro Matri e Giada Lini conquistano la vittoria grazie al voto da casa.

La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026 si è conclusa con la prima eliminazione di questa edizione. Nella serata condotta da Milly Carlucci, a lasciare la gara sono stati Massimo Ghini e la maestra Valentina Fiorini, sconfitti allo spareggio finale. La possibilità di un ripescaggio, però, potrebbe rimettere tutto in discussione nelle prossime settimane.

A conquistare la vittoria nella serata del 24 ottobre sono stati Alessandro Matri e Giada Lini, che hanno beneficiato del sostegno del pubblico da casa. Un risultato da distinguere dalla classifica tecnica, che tiene conto dei voti assegnati dalla giuria e del tesoretto.

Ballando con le Stelle 2026, Alessandro Matri e Giada Lini vincono grazie al pubblico

Il momento decisivo è arrivato quando ai giudizi della giuria tecnica si sono aggiunti i voti espressi dal pubblico da casa. È stato proprio il verdetto del televoto a premiare Alessandro Matri e Giada Lini, proclamati vincitori della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026.

La classifica tecnica, invece, ha visto Ornella Muti e Pasquale La Rocca raggiungere il punteggio più alto, con 95 punti complessivi dopo l'assegnazione del tesoretto.

Il tesoretto di Ballando con le Stelle: 30 punti per ogni coppia

Anche nella quarta puntata il tesoretto ha avuto un ruolo importante negli equilibri della gara. I punti sono stati assegnati alle coppie interessate, con un bonus di 30 punti per ciascuna coppia premiata. Ornella Muti e Pasquale La Rocca hanno ricevuto i 30 punti assegnati da Rossella Erra.

Il tesoretto di Francesca Fialdini è andato ad Alessandro Matri, mentre quello di Simona Ventura è stato destinato a Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli. Ecco la classifica tecnica riportata al termine della puntata, comprensiva dei punti del tesoretto:

Ornella Muti e Pasquale La Rocca: 95 punti

95 punti Alessandro Matri e Giada Lini: 73 punti

73 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli: 64 punti

64 punti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice: 49 punti

49 punti Monica Guerritore e Luca Urso: 48 punti

48 punti Andy Diaz e Gioia Giovanatti: 44 punti

44 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia: 41 punti

41 punti Alberto Ravagnani e Erica Martinelli: 40 punti

40 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini: 37 punti

37 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti: 36 punti

36 punti Riccardo Rossi e Elisa Terrasi: 34 punti

34 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina: 26 punti

26 punti Massimo Ghini e Valentina Fiorini: 18 punti

Ma, come dicevamo, alla fine a vincere la puntata sono stati Alessandro Matri e Giada Lini premiati dal pubblico da casa.

Massimo Ghini eliminato da Ballando con le Stelle: decisivo lo spareggio

Il finale della serata ha riservato il momento più delicato per i concorrenti: lo spareggio per evitare l'eliminazione. A rischio sono finite Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina e Massimo Ghini e Valentina Fiorini. Dopo il confronto finale, a dover lasciare la gara è stato Massimo Ghini, insieme alla sua maestra di ballo. Si tratta della prima eliminazione di questa edizione di Ballando con le Stelle, anche se la possibilità di un ripescaggio potrebbe offrire una seconda opportunità.