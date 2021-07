Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sull'addio di Raimondo Todaro “sarebbe stato carino vedersi prima”

Milly Carlucci è intervenuta sull'addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle: alla conduttrice non è piaciuta la forma in cui il ballerino ha lasciato il programma.

Milly Carlucci ha criticato Raimondo Todaro per la forma in cui ha lasciato Ballando con le Stelle: alla conduttrice sarebbe piaciuto che il ballerino, prima di annunciare l'addio, l'avesse incontrata di persona, guardandola negli occhi.

Oggi Raimondo Todaro ha annunciato su Instagram che non prenderà parte alla prossima edizione di Ballando con le stelle, il ballerino dopo 15 anni lascia il programma RAI. Il modo in cui Raimondo è andato via non è piaciuto a Milly Carlucci, soprattutto perchè alle spalle ci sono 15 anni di collaborazione. La Carlucci quindi ha deciso di dire la sua, utilizzando lo stesso mezzo di Todaro, ossia Instagram, una risposta diventata necessaria perché "da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando". Una decisione quella del ballerino che era nell'aria, come conferma la conduttrice: "Che Raimondo fosse in trattativa con un'altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente", ha precisato confermando indirettamente il passaggio di Todaro ad un altro programma, probabilmente Amici.

Milly Carlucci ha spiegato come ha saputo dell'addio di Raimondo e il motivo della sua delusione "Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare il programma. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme".

Raimondo Todaro però ha preferito annunciare l'addio su Instagram, dove ha scritto tra l'altro "sono alla ricerca di nuovi stimoli". Ecco cosa ne pensa Milly di questa decisione del suo ex maestro di ballo "Stamattina con un po' di delusione ho invece visto il suo post. Rai1, Ballandi, i miei autori ed io abbiamo la massima stima di Raimondo e abbiamo sempre creduto in lui, è diventato un volto della rete, ha fatto fiction, programmi vari oltre ai miei, e con il Mascherato è diventato anche un coreografo, una storia importante e non scontata".

Dopo questa dovuta precisazione, la conduttrice di uno degli show più longevi della rete saluta il ballerino e gli augura buona fortuna: "Con questa esperienza nel suo bagaglio siamo certi che anche nella nuova avventura si farà valere come sempre. Non posso che augurargli tutto il bene del mondo".