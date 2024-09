Ballando con le Stelle 2024: Anna Lou Castoldi completa il cast

Il cast di Ballando Con Le Stelle 2024 è al completo: l'ultima concorrente ad aggiungersi è Anna Lou Castoldi.

Secondo quanto anticipato da TvBlog infatti, la figlia di Asia Argento e Morgan sarà una delle "stelle" della prossima edizione dello show ballerino di Rai 1.

Ballando Con Le Stelle 2024: il cast

La 23enne Anna Lou Castoldi, attrice ma soprattutto figlia di Morgan e Asia Argento, ballerà nel sabato sera di Rai 1 proprio come i suoi genitori, entrambi già concorrenti nelle passate edizioni. Insieme a lei, faranno parte del cast Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Tommas Marini, Massimiliano Ossini, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, I Cugini di Campagna e l'attore di Terra Amara Furkan Palali.

Milly Carlucci e Paolo Belli

La giuria e i maestri

Il programma partirà il prossimo 28 settembre con la 19esima edizione, sempre condotto da Milly Carlucci sin dal suo esordio. Riconfermata anche la giuria, dove siederanno la presidente Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. Ci saranno invece delle novità per quanto riguarda i ballerini che affiancheranno i concorrenti: tornerà infatti Veera Kinnunen, mentre si aggiungeranno nomi nuovi come quello di Erica Martinelli, delle vincitrici del concorso Ballando On the Road Sophia Berto e Nikita Perotti, Rebecca Gabrielli, Carlo Aloia e Giovanni Pernice. Si tratta di maestri che andranno a sostituire Lucrezia Lando, Samuel Peron, Marija Ermačkova, Simone Casula, Moreno Porcu e Tove Villfor. Presenti invece gli storici Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Pasquale La Rocca, Luca Favilla e Angelo Madonia**.

Per ora, sappiamo che una delle coppie in gara sarà formata da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. In attesa di scoprire gli altri abbinamenti allievo-maestro, l'appuntamento è per il 28 settembre in prima serata su Rai 1.