Ballando con le Stelle 2022: Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca vincono il talent show delle polemiche

L'edizione più polemica del talent show di Milly Carlucci si è conclusa: Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2022. La giornalista e il suo maestro sono stati ripescati la scorsa settimana, la Costamagna si era fermata per un brutto infortunio. Selvaggia Lucarellii ha polemizzato durante la finale, contestando il rientro della coppia: 'Non è giusto per gli altri concorrenti'.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2022. Il ballerino è alla sua quarta vittoria, avendo conquistato il titolo una volta nell'edizione belga e due volte nell'edizione irlandese del programma. La coppia ha battuto in finale Alessandro Egger e Tove Villfor. Il terzo gradino del podio è andato a Ema Stokholma e Angelo Madonia, favoriti dai bookmakers.

La coppia vincente del reality è stata ripescata la scorsa settimana dopo un lungo infortunio che l'aveva costretto al ritiro, battendo allo spareggio Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. Durante la puntata nella seconda manche si sono avute le seguenti sfide:

Ema Stokholma e Angelo Madonia contro Iva Zanicchi e Samuel Peron: passa il turno Ema Stokholma

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu contro Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca: passa il turno Luisella Costamagna

Alessandro Egger e Tove Villfor contro Rosanna Banfi e Simone Casula: passa il turno Alessandro Egger.

Le tre coppie vincenti si sono sfidate tra di loro. La prima ad uscire è stata quella formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia, finita al terzo posto. Quindi la finale tra Alessandro Egger e Luisella Costamagna, dove ha trionfare è stata la giornalista con il 57% dei voti.

Durante la serata, c'e' stato il duro sfogo da parte di Selvaggia Lucarelli che ha contestato la partecipazione alla finale di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. "Luisella ha ballato per quattro, cinque puntate da seduta, in sostanza ha ballicchiato. Poi ha riposato cinque puntate, rientra e viene ripescata e gioca la finale", la giornalista, prima del ritiro, si era esibita con un tutore e del ghiaccio. La Lucarelli, ricordando il ritiro di Garko proprio alla vigilia del programma, ha detto: "È giusto tutto questo? Non è giusto per gli altri. Garko si è infortunato ballando, dopo 11 puntate. Lui esce e se ne va, lei ha avuto tempo di riprendersi e per me è tutto ingiusto nei confronti degli altri concorrenti".