Ballando con le Stelle 2022, Lorenzo Biagiarelli, fidanzato della Lucarelli, prende di mira Enrico Montesano

Lorenzo Biagiarelli fa parte ufficialmente del cast di Ballando con le Stelle 2022: il fidanzato di Selvaggia Lucarelli ha già individuato in Enrico Montesano il suo bersaglio. Subito dopo l'ufficializzazione del cast da parte di Milly Carlucci, lo chef ha pubblicato un post su Instagram spiegando che non lascerà 'È sempre mezzogiorno'.

I tredici concorrenti di Ballando con le Stelle sono stati resi noti da Milly Carlucci in un video che Lorenzo Biagiarelli ha condiviso sul suo profilo Instagram. Lo chef farà parte del programma dell sabato sera di Rai1. Una partecipazione largamente anticipata dai rumors, e a cui molti non avevano creduto. Lo chef infatti è il compagno di Selvaggia Lucarelli, una dei giurati storici del programma.

"Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle. Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l'unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue", ha scritto su Instagram rivelando che, evidentemente, deve essere un tipo abbastanza sedentario non incline all'attività fisica.

"Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso", ha precisato, ironizzando sulle posizioni no-vax dell'attore romano. Proprio il controverso punto di vista di Montesano sui vaccini, è stato alla base della contestazione nata sui social all'indomani dell'ufficializzazione del suo nome nel talent show di Rai 1.

Lorenzo Biagiarelli ha confermato che rimarrà nel programma di Antonella Clerici: "In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! -conferma - Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall'altra ingrasso".