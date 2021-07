Ballando con le stelle 2021, Sabina Guzzanti tra i concorrenti del talent show?

Sabina Guzzanti potrebbe essere tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2021: secondo le anticipazioni di TVBlog l'attrice e cabarettista potrebbe essere una dei nuovi concorrenti del talent show condotto da Milly Carlucci.

Continuano a circolare indiscrezioni sulla prossima edizione di Ballando con le stelle, pochi giorni fa abbiamo appreso che Morgan avrebbe trovato un accordo con la produzione per scendere la prossima stagione sulla pista da ballo del talent.

Oggi, mentre i casting continuano, arriva una nuova indiscrezione: Milly Carlucci avrebbe messo gli occhi su Sabrina Guzzanti, attrice e cabarettista, sorella di Corrado e Caterina (quest'ultima vista recentemente in LOL - Chi ride è fuori). La partecipazione di Sabina, che molti ricordano per le sue caratterizzazioni di personaggi come Valeria Marini e Moana Pozzi, è in attesa di conferme.

Ballando con le stelle 2021 inizierà il prossimo 16 ottobre nella sua classica collocazione del prime time del sabato sera. Gli autori e Milly Carlucci sperano in un'edizione più fortunata rispetto a quella dello scorso anno che, tra infortuni ed emergenza sanitaria, subì moltissimi rallentamenti. L'edizione 2020 alla fine è stata vinta da Gilles Rocca, al secondo posto si è classificato Paolo Conticini e al terzo posto Alessandra Mussolini.