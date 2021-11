Ballando con le stelle 2021: ospiti e anticipazioni della sesta puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai1 alle 20:35 si torna in pista per la sesta puntata di Ballando con le stelle 2021, il dance show più amato e seguito di sempre, che continua a macinare successi d'ascolti di sabato in sabato.

Ospiti dello spazio "Ballerino per una notte" saranno Lillo e Paolo Calabresi e non Ciro Immobile e la moglie, come precedentemente annunciato (l'attaccante della Lazio, infatti, ha dovuto rinunciare a Ballando con le stelle per via dell'infortunio che l'ha tenuto fuori anche dalle due ultime partite della Nazionale italiana).

I due attori, accompagnati rispettivamente dalle maestre di ballo Ornella Boccafoschi e Sara Di Vaira, scenderanno in pista regalando ai telespettatori grandi emozioni con una coinvolgente coreografia che dovranno imparare nel corso di poche ore. La loro performance verrà valutata dalla giuria di esperti in studio e il voto totalizzato diventerà un "bonus" che verrà assegnato a una delle coppie concorrenti.

Le coppie "stellari" che gareggeranno durante il sesto appuntamento di "Ballando con le Stelle" sono:

Andrea Iannone - Lucrezia Lando

Arisa - Vito Coppola

Alvise Rigo - Tove Villfor

Bianca Gascoigne - Simone Di Pasquale

Federico Lauri - Anastasia Kuzmina

Memo Remigi - Maria Ermachkova

Morgan - Alessandra Tripoli

Sabrina Salerno - Samuel Peron

Valeria Fabrizi - Giordano Filippo

Nella puntata precedente, la coppia appena rientrata in gara, formata da Mietta e Maykel Fonts, è stata eliminata dalla competizione, ma la sua "avventura" non è ancora finita.