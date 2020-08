Ballando con le stelle 2020 sarà sospeso? Samuel Peron positivo al Coronavirus

Ballando con le stelle 2020 potrebbe essere sospeso? Samuel Peron, uno dei ballerini, è risultato positivo al Coronavirus. La notizia è stata data stamattina da Giovanni Ciacci a Ogni mattina su TV8, anche se le ultime informazioni sembrano smentire i rumors che si erano diffusi sul contagio di Rosalinda Celentano.

Sono passati solo pochi giorni dall'annuncio delle coppie in gara e dal video in cui Milly Carlucci su Instagram si diceva pronta a partire con la quindicesima edizione di Ballando con le stelle e spiegava come fosse stata garantita la sicurezza sul set. In queste ore l'entusiasmo della conduttrice è sicuramente diminuito: in uno dei controlli il ballerino Samuel Peron è risultato positivo al Coronavirus. Samuel ha passato le vacanze in Sardegna, come è noto l'isola è al centro di un focolaio che sta colpendo decine di VIP. Le prime informazioni davano per positiva al Covid-19 anche Rosalinda Celentano, la concorrente che è stata accoppiata al ballerino veneto, ma la figlia del Molleggiato sembra essere risultata negativa al primo test.

Dopo i risultati dei test la produzione ha sospeso le prove dello show per permettere la sanificazione dello studio di Ballando con le stelle e degli altri locali. La produzione non ha rilasciato nessuna dichiarazione, gli autori e Milly Carlucci staranno studiando come uscire da questo ennesimo impasse. La quindicesima edizione di Ballando con le stelle doveva andare in onda nel marzo 2020 ma è stata spostata a settembre a causa della pandemia.