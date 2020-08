Ballando con le stelle 2020, cast ufficiale: l'elenco delle coppie

Ballando con le stelle 2020 ha svelato il cast del programma con le coppie in gara per la quindicesima edizione. Il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci inizia il 12 settembre 2020 e andrà in onda di sabato in prima serata.

Ecco l'elenco delle coppie:

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Gilles Rocca e Lucrezia Lando

Alessandra Mussolini e Mykael Fonts

Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina

Antonio Catalani e Tove Villfor

Barbara Bouchet e Stefano Oradei

Rosalinda Celentano e Samuel Peron

Vittoria Schisano e Marco De Angelis

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi

Paolo Conticini e Veera Kinnunen

Lina Sastri e Simone Di Pasquale

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova

Alessandra Mussolini al telefono

Milly Carlucci e la produzione hanno completato il cast di Ballando con le stelle, gli abbinamenti sono stati comunicati ufficialmente sulle pagine social del programma. Confermate molte delle indiscrezioni apparse sui internet nei giorni passati, uno degli abbinamenti più attesi era quello di Alessandra Mussolini che alla fine è stata affiancata al ballerino cubano Mykael Fonts mentre Simone Di Pasquale ballerà con Lina Sastri.

💥 Vi abbiamo tenuto sulle spine... Ecco tutte le coppie di #BallandoConLeStelle 2020💥 Dal #12settembre su #Rai1 Milly Carlucci Pubblicato da Ballando con le stelle su Venerdì 21 agosto 2020

Ad eccezione di Samantha Togni i ballerini sono quelli della passata edizione, la giuria sarà composta dalla coreografa Carolyn Smith, la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni, lo stilista Guillermo Mariotto e il conduttore radiofonico Fabio Canino.

Milly Carlucci su Instagram ha spiegato che tutto lo staff del programma si sottopone settimanalmente al tampone: "questo permetterà ai concorrenti di ballare abbracciati e voi vedrete il vero ballo sensuale di Ballando con le stelle", ha detto la conduttrice.