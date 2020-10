Ballando con le stelle 2020, Marco De Angelis e Lucrezia Lando colpiti da intossicazione alimentare

Ballando con le stelle 2020 verrà ricordata come edizione maledetta: i due ballerini Marco De Angelis e Lucrezia Lando sono stati colpiti da intossicazione alimentare e non parteciperanno alla puntata di sabato. A confermarlo è stata la padrona di casa, Milly Carlucci, con un video su Instagram.

La buona notizia c'è, ovvero il ritorno in pista di Samuel Peron, uno dei maestri di ballo più amati delle varie edizioni dello show, che sostituirà Marco De Angelis in coppia con Vittoria Schisano, questa settimana anche al ballottaggio.

Certo, però, il momento è dei più difficili per Milly Carlucci e tutti i compagni di viaggio, che si trovano di settimana in settimana a dover gestire troppe incertezze fino a pochi istanti prima della diretta.

Così tanti imprevisti fino a questo momento che c'è stato anche chi ha provato a insinuare in maniera sottile che gli autori dello show stiano in realtà pianificando tutto a tavolino.

Certo, ipotesi difficile da sostenere di fronte alle immagini degli infortuni di Elisa Isoardi e di Alessandra Mussolini (che non hanno però rinunciato alla performance neppure per una puntata). Senza dimenticare i tamponi positivi al virus di Samuel Peron e Daniele Scardina a una settimana dall'inizio. Poi c'è stata l'appendice di Raimondo Todaro e l'intervento d'urgenza. Senza dimenticare che l'edizione numero 15 di Ballando con le stelle sarebbe dovuta andare in onda ad aprile ed è stata rimandata all'autunno per via della situazione sanitaria.

Insomma, il rischio è che Ballando con le stelle 2020 venga seguito più per tutti i suoi guai che per l'effettivo intrattenimento proposto, ma in fondo anche questo è spettacolo.