Ballando con le stelle 2020 è confermato ma cambiano le regole per il Coronavirus

Milly Carlucci conferma la partenza di Ballando con le stelle 2020 nonostante il Coronavirus. Lo show cambia le regole ed i concorrenti dovranno ballare rispettando la distanza di sicurezza.

Ballando con le stelle inizierà regolarmente il prossimo 28 marzo. La conferma arriva da Milly Carlucci dal suo account Instagram. La conduttrice ha fatto sapere che il programma rispetterà tutte le regole previste dal Governo. Il regolamento è stato adattato all'attuale emergenza Coronavirus, naturalmente i ballerini dovranno evitare qualsiasi contatto fisico ballando ad almeno un metro di distanza.

Anche la fase di preparazione al serale è stata cambiata, gli spazi in cui i ballerini provano durante la settimana sono stati ampliati. Il cast si sarebbe riunito da venerdì scorso, una sorta di quarantena volontaria in attesa dell'inizio della trasmissione. Selvaggia Lucarelli potrebbe partecipare alla trasmissione da Milano, senza spostarsi, mentre la maestra Alessandra Tripoli non parteciperà, è in quarantena dopo essere ritornata da Hong Kong.

Milly Carlucci ha confermato che oggi la RAI presenterà tutti i concorrenti della nuova edizione. La storica conduttrice del programma ha spiegato ai suoi follower: "Ci sono delle regole molto stringenti e molto serie, che noi rispetteremo rigorosamente. Il nostro compito sarà quello di portarvi nelle case un momento di buon umore".