Ballando con le stelle 2020: Can Yaman non farà parte del cast

L'ufficio stampa di Ballando con le stelle 2020 ha smentito le voci su Can Yaman: non sarà nel cast della nuova edizione del programma.

Can Yaman non sarà nel cast di Ballando con le stelle 2020. L'attore turco nonostante, le voci che giravano in rete in questi giorni, non sarà tra i ballerini della trasmissione del sabato sera condotta da Milly Carlucci.

L'ufficio stampa di Ballando con le stelle 2020 - contattato da Best Movie - ha precisato che le voci girate in questi giorni sono false. L'affascinante Can Yaman è conosciuto in Italia per la sua partecipazione a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la soap opera turca trasmessa da Canale 5.

La trasmissione condotta da Milly Carlucci inizierà regolarmente il prossimo 28 marzo, per il momento non è previsto nessuno slittamento a causa dell'allarme Coronavirus. Ballando con le Stelle 2020 ha confermato tutta la giuria della scorsa edizione con Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e il presidente Carolyn Smith.

Escludendo Can Yaman, a tutt'oggi i concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2020 sono Barbara Bouchet, Antonio Mara Catalani (pittore), Rosalinda Celentano, Gilles Rocca e Daniele Scardina (il pugile legato sentimentalmente a Diletta Leotta).