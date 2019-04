Ballando con le stelle 2019: quarta puntata stasera su Rai1

Ballando con le stelle 2019 torna stasera su Rai1 dalle 20:35 con la quarta puntata della nuova edizione. Alla conduzione ancora Milly Carlucci accompagnata come ogni anno dall'insostituibile Super Band di Paolo Belli.

La quarta puntata si aprirà con l'atteso ballo di spareggio fra le coppie composte da Angelo Russo/Anastasia Kuzmina e Marco Leonardi/Mia Gabusi. Solo dopo la sfida, si scoprirà chi fra di loro abbandonerà momentaneamente la competizione.

La giuria sarà ancora presieduta dalla Maestra di ballo Carolyn Smith, che sarà accompagnata dalle taglienti lingue di Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Saranno loro a giudicare, di settimana in settimana, il grado di preparazione e di miglioramento di ciascuna delle coppie sui diversi stili di ballo - caraibico, standard, latino-americano, oltre alle prove a sorpresa.

Per la prima volta nella storia di Ballando scenderà in pista anche uno dei giudici, una donna simbolo della danza, ma soprattutto un simbolo di determinazione e tenacia, che ha fatto della sua lotta contro il cancro un punto di forza e un motivo di orgoglio. In una coreografia corale con i Maestri di Ballando con le stelle, si esibirà Carolyn Smith.

Nella gara dei concorrenti, l'ultima parola spetterà al pubblico da casa con il televoto, mentre il commento sarà affidato alla criminologa Roberta Bruzzone. A consegnare il famoso tesoretto, dopo la scomparsa di Sandro Mayer, gli autori dello show hanno preferito assegnare il suo ruolo a personaggi diversi: stasera il compito di custodire e assegnare il tesoretto toccherà al giornalista Francesco Giorgino. Ospite della quarta puntata sarà Simona Ventura. Per Simona è il momento di cimentarsi in una nuova sfida, in pista: affronterà un vero e proprio "tour de force", imparando in poche ore una coreografia realizzata per lei, una scatenatissima "samba", da eseguire durante la diretta del programma. L'esibizione verrà valutata dalla Giuria, presente in studio. Il punteggio, così ottenuto, sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

Dove vederlo: Ballando con le stelle 2019 andrà in onda in diretta su Rai1 dalle 20:35. In streaming è possibile seguire la puntata sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere la puntata grazie nello spazio Replay del sito RaiPlay. Sarà inoltre possibile commentare la puntata sulle pagine social ufficiali di Facebook, Twitter e Instagram.