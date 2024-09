Bake Off Italia - Dolci in forno 12 da stasera su Real Time: anticipazioni, giudici e selezione concorrenti

Da stasera prende il via la nuova stagione del talent show basato sulle sfide tra pasticceri amatoriali: ecco cosa ci aspetta nella prima puntata in onda questa sera a partire dalle 21:30

Il celebre tendone di Bake Off Italia - Dolci in Forno sta per riaprire le sue porte con la dodicesima edizione, pronta a tornare in prima serata su Real Time (canale 31) a partire da venerdì 6 settembre alle 21:30. Il cooking show, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery e ispirato al format della BBC, si conferma uno dei programmi di punta dell'emittente. Il talent show è disponibile in streaming su discovery+, dove gli abbonati possono vedere le puntate con sette giorni di anticipo, ad eccezione della finale.

Bake Off Italia - Dolci in Forno: le novità e le selezioni dei concorrenti

Quest'anno la trasmissione guidata da Benedetta Parodi si arricchisce di importanti novità. Oltre alla presenza del giudice storico Ernst Knam e dei volti ormai familiari Damiano Carrara e Tommaso Foglia, si aggiunge come superospite fisso della prova tecnica il Maestro Pasticcere Iginio Massari. La sua grande esperienza e il suo sguardo critico saranno un valore aggiunto nel valutare le creazioni degli aspiranti pasticceri, mettendoli alla prova con sfide che esigeranno perfezione e tecnica.

Un'altra grande novità riguarda la selezione dei concorrenti. Quest'anno, infatti, non ci sarà un cast fisso fin dall'inizio. Si partirà con 30 aspiranti pasticceri, ma solo dopo due puntate di selezioni verranno scelti i 14 concorrenti ufficiali che proseguiranno la gara. Questo nuovo formato promette di aumentare la suspense e rendere ancora più avvincente la competizione.

Bake Off Italia 12: Il tema della stagione è l'Olimpo

Dopo la fase di selezione, il format tornerà nella sua versione tradizionale, con le classiche tre prove: la creativa, che permetterà ai partecipanti di esprimere il proprio estro reinterpretando le ricette; la tecnica, dove i concorrenti dovranno mostrare abilità manuale sotto lo sguardo vigile di Iginio Massari; e infine la prova sorpresa, studiata per mettere alla prova la creatività con sfide altamente scenografiche.

Il tema di questa edizione sarà l'Olimpo della pasticceria, un omaggio ai grandi talenti che hanno contribuito a rendere Bake Off Italia il punto di riferimento per gli appassionati del mondo bakery. La sfida si prospetta più alta che mai, con i giudici, i concorrenti e gli ospiti che faranno del loro meglio per portare in scena il meglio della pasticceria italiana.