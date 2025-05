Bake Off Italia dice addio a Benedetta Parodi, al suo posto una comica molto amata: ecco di chi si tratta

Dopo dodici anni, i dolci in forno di Bake Off Italia avranno una nuova conduttrice. Nella prossima edizione infatti, non ci sarà più il volto storico del programma di Real Time: Benedetta Parodi lascerà il posto a una nuova conduttrice.

Il nome sorprenderà i più, dato che si tratta di un personaggio che abbiamo imparato ad amare nei suoi personaggi, ma che mai avremmo immaginato di vedere associata alla pasticceria: Brenda Lodigiani.

Brenda Lodigiani alla conduzione

Bake Off Italia 12

La Milanese Imbruttita, la Annalaisa della Gialappa's Band, raccoglierà dunque il testimone di Benedetta Parodi nella prossima stagione di Bake Off, al via nell' autunno 2025.

La notizia è stata data da Repubblica, all'interno dell'inserto Il Gusto. Secondo il quotidiano, sarebbero invece confermati i tre giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, così come tornerà il maestro Iginio Massari, ospite fisso in tutte le puntate per la prova tecnica.

Il programma ha debuttato nel 2013, con l'obiettivo di trovare i migliori pasticceri amatoriali di dolci in forno. È proprio con la Parodi che lo show ha esordito, e ora si prepara a cambiare rotta. Le riprese inizieranno domani.

Il nuovo impegno televisivo di Benedetta Parodi

Una foto di Love is blind

Per Benedetta Parodi intanto, c'è un altro progetto televisivo in cantiere: si tratta di L'amore è cieco, reality Netflix che sarà la versione italiana di Love is blind. Si tratta di un format che ha debuttato negli Usa nel 2020 e che ha subito riscosso grande successo: un gruppo di single cerca l'anima gemella e sceglierà qualcuno da sposare senza mai incontrarsi di persona. Quanto influirà l'aspetto fisico il giorno del matrimonio?