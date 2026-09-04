Bake Off Italia 14 da stasera su Real Time: anticipazioni, giudici e concorrenti

La nuova edizione di Bake Off Italia - Dolci in forno, il talent show dedicato alla pasticceria, riparte con 16 concorrenti, conferme e novità in giuria e una prima puntata trasmessa anche in simulcast sul Nove.

Questa sera, venerdì 4 settembre 2026 prende il via la quattordicesima edizione di Bake Off Italia - Dolci in forno, il talent show dedicato alla pasticceria che da anni accompagna il pubblico di Real Time. La prima puntata sarà trasmessa anche in simulcast sul Nove.

Sotto il celebre tendone arrivano quest'anno 16 nuovi concorrenti, pronti a mettersi alla prova tra torte, biscotti, dolci della tradizione e preparazioni sempre più elaborate. Tutti condividono lo stesso sogno: trasformare la propria passione per la pasticceria in qualcosa di più.

Marco Vetrone, 25 anni è uno dei concorrenti di Bake Off Italia 14

Bake Off Italia 14: le anticipazioni della prima puntata

La nuova stagione di Bake Off Italia riparte con alcune conferme e una novità particolarmente importante nel cast dei giudici. A fare da sfondo alla competizione è ancora una volta Villa Borromeo d'Adda ad Arcore, location che per l'ottavo anno consecutivo ospita il programma. È qui che i 16 aspiranti pasticceri dovranno affrontare le diverse prove previste dalla gara, cercando di conquistare i giudici puntata dopo puntata.

Al timone del programma, per il secondo anno consecutivo, troviamo Brenda Lodigiani, che nel 2025 ha raccolto il testimone da Benedetta Parodi. Confermata anche la squadra dei giudici, a partire dal volto storico di Bake Off Italia, Ernst Knam, maestro del cioccolato e presenza fissa del programma.

Accanto a lui ritroviamo Damiano Carrara, pasticciere e volto amatissimo dal pubblico, e Tommaso Foglia, professionista originario di Nola, in provincia di Napoli, entrato nella squadra dei giudici nel 2022. La novità più interessante riguarda invece Iginio Massari, che torna a essere una presenza fissa nel corso delle prove tecniche.

Vittoria Bonadei, 23 anni è una concorrente di Bake Off Italia 14

Chi sono i concorrenti di questa edizione

Sono 16 i concorrenti che partecipano alla quattordicesima edizione di Bake Off Italia. Età, professioni e città di provenienza sono molto diverse tra loro, a conferma della varietà del cast scelto per questa nuova stagione. Ecco l'elenco completo:

Alessia Furia , 27 anni, archeologa, di Reggio Calabria

, 27 anni, archeologa, di Reggio Calabria Alice Valenti , 22 anni, studentessa, di Modena

, 22 anni, studentessa, di Modena Armando , 72 anni, pensionato, di Torino

, 72 anni, pensionato, di Torino Carmen Julia Centeno , 60 anni, babysitter, di Pavia

, 60 anni, babysitter, di Pavia Clarissa Mattarollo , 30 anni, cameriera, di Colceresa

, 30 anni, cameriera, di Colceresa Danila Paris , 47 anni, salumiera, di Modugno

, 47 anni, salumiera, di Modugno Donato Cafarelli , 32 anni, ingegnere informatico, di Campomaggiore

, 32 anni, ingegnere informatico, di Campomaggiore Grazia Torrisi , 69 anni, casalinga, di Tremestieri Etneo

, 69 anni, casalinga, di Tremestieri Etneo Isabella Agusta , 47 anni, ingegnera, di Brusasco

, 47 anni, ingegnera, di Brusasco Luca Altoè , 41 anni, agente di Polizia Locale, di Cappella Maggiore

, 41 anni, agente di Polizia Locale, di Cappella Maggiore Manuel Simonetti , 23 anni, manutentore idraulico, di Milano

, 23 anni, manutentore idraulico, di Milano Marco Vetrone , 25 anni, modello, di San Nicola Manfredi

, 25 anni, modello, di San Nicola Manfredi Omar Sacchettini , 44 anni, idraulico, di Cavallirio

, 44 anni, idraulico, di Cavallirio Onofrio Carbotti , 19 anni, disoccupato, di Mottola

, 19 anni, disoccupato, di Mottola Stefano Tosatto , 39 anni, educatore, di Rho

, 39 anni, educatore, di Rho Vittoria Bonadei, 23 anni, studentessa, di Cengio

Quando inizia Bake Off Italia 14 e dove vederlo

La prima puntata di Bake Off Italia 14 va in onda venerdì 4 settembre 2026 su Real Time. Per l'appuntamento inaugurale è previsto anche il simulcast sul Nove, in streaming sul sito ufficiale del canale e disponibili su Discovery + per gli abbonati alla piattaforma. La nuova edizione accompagnerà così il pubblico nelle prossime settimane, tra sfide di pasticceria, prove tecniche, eliminazioni e nuove preparazioni, con i 16 concorrenti chiamati a conquistare un posto nella fase finale della competizione. L'obiettivo è uno solo: arrivare fino in fondo e diventare il nuovo vincitore di Bake Off Italia.