BAFTA 2026, Delroy Lindo sull'insulto razzista in diretta tv: "Avrei voluto parlarne con i vertici della BBC"

La cerimonia di premiazione dei BAFTA 2026 ha scatenato alcune polemiche dopo un insulto razzista urlato da John Davidson, che si trovava in platea ,quando sul palco sono saliti Delroy Lindo e Michael B. Jordan per presentare un premio.

I due attori hanno cercato di ignorare le parole sgradevoli, continuando il loro discorso e annunciando il vincitore della categoria.

La reazione dell'attore

Commentando quanto accaduto, Delroy Lindo non ha nascosto il proprio disappunto ai microfoni del magazine Vanity Fair. La star del cinema e della tv ha sottolineato che, insieme a Michael B. Jordan, hanno 'fatto quello che dovevano', ribadendo tuttavia che avrebbe voluto che qualcuno dell'organizzazione dei BAFTA avesse parlato con loro dopo quanto accaduto.

John Davidson, che è affetto da sindrome di Tourette e la cui storia è raccontata nel film I Swear, ha pronunciato le controverse parole, che si sono sentite chiaramente durante la messa in onda sugli schermi della BBC, mentre era in platea nella prestigiosa cornice della Royal Festival Hall.

L'incidente durante l'evento cinematografico

Mentre i due attori stavano presentando il BAFTA nella categoria per i Migliori Effetti Visivi, l'attivista ha pronunciato un insulto razzista. Davidson, durante la cerimonia, è inoltre uscito un paio di volte. John, un anno fa, aveva spiegato: "La Tourette è davvero orribile e la maggior parte delle volte non voglio essere al centro dell'attenzione. Voglio poter camminare per la strada senza essere notato perché sto urlando o imprecando".

I portavoce della BBC hanno dovuto chiedere scusa per non aver eliminato le parole offensive dalla messa in onda dei premi (che hanno segnato il trionfo di Una battaglia dopo l'altra), nonostante la serata sia stata trasmessa in differita, assicurando che quegli attimi saranno eliminati dalla versione della cerimonia visualizzabile in streaming su iPlayer.

Il comunicato dell'emittente ha comunque ricordato che Davidson deve fare i conti con i problemi legati alla sindrome di Tourette e non era un insulto intenzionale o voluto.