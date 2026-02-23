Una battaglia dopo l'altra trionfa ai BAFTA 2026, per DiCaprio e Chalamet sconfitta shock

Forte di ben 14 candidature, Una battaglia dopo l'altra ha dominato i BAFTA 2026 conquistando sei statuette. Nella cerimoni diretta da Alan Cumming il film di Paul Thomas Anderson si è portato a casa i premi come Miglior film, miglior regista, miglior attore non protagonista, premio andato a Sean Penn, migliore sceneggiatura non originale, miglior montaggio e migliore fotografia.
Peggio è andata a I peccatori, forte dello storico record di candidature agli Oscar. A fronte di 13 nomination ai BAFTA, il suggestivo horror di Ryan Coogler ha vinto solo tre premi: miglior attrice non protagonista per Wunmi Mosaku, miglior colonna sonora originale e miglior sceneggiatura originale per lo sceneggiatore e regista Ryan Coogler, che è entrato nella storia come il primo vincitore nero nella categoria.
Tra i due litiganti il terzo gode: sorpresa nella categoria miglior attore protagonista
La nostra recensione di Una battaglia dopo l'altra ha analizzato l'incredibile performance di Leonardo DiCaprio, ma mentre la controversa pellicola tanto avversata dai conservatori si conferma favorita nella corsa agli Oscar, i premi inglesi segnano, a sorpresa, una battuta di arresto per i due contendenti al premio come miglior attore protagonista.
Né DiCaprio né la star di Marty Supreme Timothée Chalamet conquistano il prestigioso premio che va all'outsider Robert Aramayo, premiato come Miglior Attore per il suo ruolo da protagonista nel film drammatico sulla sindrome di Tourette, I Swear. Aramayo, noto al pubblico per il ruolo di Elrond nella serie Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, si è portato a casa anche l'EE Rising Star Award, assegnato dal pubblico.
Jessie Buckley, favorita nella categoria femminile per la struggente performance in Hamnet di Chloe Zhao, ha vinto il premio come Miglior Attrice e il dramma shakespearariano si è aggiudicato anche il premio come Miglior Film Britannico.
L'elenco completo dei vincitori dei BAFTA Awards 2026
Miglior Film
Una battaglia dopo l'altra
Miglior Regista
Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra
Miglior Attore
Robert Aramayo, I Swear
Miglior Attrice
Jessie Buckley, Hamnet
Miglior Attore non protagonista
Sean Penn, Una battaglia dopo l'altra
Miglior Attrice non protagonista
Wunmi Mosaku, I peccatori
Miglior sceneggiatura non originale
Una battaglia dopo l'altra
Miglior sceneggiatura originale
I Peccatori
Film britannico rivelazione
Hamnet
Miglior film animato
Zootropolis 2
Miglior film straniero
Sentimental Value
Miglior documentario
Mr. Nobody Against Putin
Miglior film per famiglie
Boong
Miglior montaggio
Una battaglia dopo l'altra
Miglior casting
I Swear
Miglior fotografia
Una battaglia dopo l'altra
Miglior scenografia
Frankenstein
Miglior sonoro
F1
Migliori effetti visivi
Avatar: Fuoco e Cenere
Migliori costumi
Frankenstein
Miglior make-up e acconciature
Frankenstein
Miglior colonna sonora originale
I peccatori
Miglior debutto per uno sceneggiatore, regista o produttore britannico
My Father's Shadow
EE Rising Star Award
Robert Aramayo