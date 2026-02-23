Una battaglia dopo l'altra trionfa ai BAFTA 2026, per DiCaprio e Chalamet sconfitta shock

Forte di ben 14 candidature, Una battaglia dopo l'altra ha dominato i BAFTA 2026 conquistando sei statuette. Nella cerimoni diretta da Alan Cumming il film di Paul Thomas Anderson si è portato a casa i premi come Miglior film, miglior regista, miglior attore non protagonista, premio andato a Sean Penn, migliore sceneggiatura non originale, miglior montaggio e migliore fotografia.

Peggio è andata a I peccatori, forte dello storico record di candidature agli Oscar. A fronte di 13 nomination ai BAFTA, il suggestivo horror di Ryan Coogler ha vinto solo tre premi: miglior attrice non protagonista per Wunmi Mosaku, miglior colonna sonora originale e miglior sceneggiatura originale per lo sceneggiatore e regista Ryan Coogler, che è entrato nella storia come il primo vincitore nero nella categoria.

Tra i due litiganti il terzo gode: sorpresa nella categoria miglior attore protagonista

La nostra recensione di Una battaglia dopo l'altra ha analizzato l'incredibile performance di Leonardo DiCaprio, ma mentre la controversa pellicola tanto avversata dai conservatori si conferma favorita nella corsa agli Oscar, i premi inglesi segnano, a sorpresa, una battuta di arresto per i due contendenti al premio come miglior attore protagonista.

Hamnet: Jessie Buckey premiata come miglior attrice protagonista ai BAFTA 2026

Né DiCaprio né la star di Marty Supreme Timothée Chalamet conquistano il prestigioso premio che va all'outsider Robert Aramayo, premiato come Miglior Attore per il suo ruolo da protagonista nel film drammatico sulla sindrome di Tourette, I Swear. Aramayo, noto al pubblico per il ruolo di Elrond nella serie Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, si è portato a casa anche l'EE Rising Star Award, assegnato dal pubblico.

Jessie Buckley, favorita nella categoria femminile per la struggente performance in Hamnet di Chloe Zhao, ha vinto il premio come Miglior Attrice e il dramma shakespearariano si è aggiudicato anche il premio come Miglior Film Britannico.

L'elenco completo dei vincitori dei BAFTA Awards 2026

Miglior Film

Una battaglia dopo l'altra

Miglior Regista

Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra

Miglior Attore

Robert Aramayo, I Swear

Miglior Attrice

Jessie Buckley, Hamnet

Miglior Attore non protagonista

Sean Penn, Una battaglia dopo l'altra

Miglior Attrice non protagonista

Wunmi Mosaku, I peccatori

Miglior sceneggiatura non originale

Una battaglia dopo l'altra

Miglior sceneggiatura originale

I Peccatori

Film britannico rivelazione

Hamnet

Miglior film animato

Zootropolis 2

Miglior film straniero

Sentimental Value

Miglior documentario

Mr. Nobody Against Putin

Miglior film per famiglie

Boong

Miglior montaggio

Una battaglia dopo l'altra

Miglior casting

I Swear

Miglior fotografia

Una battaglia dopo l'altra

Miglior scenografia

Frankenstein

Miglior sonoro

F1

Migliori effetti visivi

Avatar: Fuoco e Cenere

Migliori costumi

Frankenstein

Miglior make-up e acconciature

Frankenstein

Miglior colonna sonora originale

I peccatori

Miglior debutto per uno sceneggiatore, regista o produttore britannico

My Father's Shadow

EE Rising Star Award

Robert Aramayo