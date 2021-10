Back to school, Italia 1 sospende il programma con Nicola Savino?

Back to school, presentato da Nicola Savino, per il momento non andrà in onda: il materiale visionato del programma di Italia 1, secondo le indiscrezioni pubblicate da TvBlog, sembra non aver convinto i direttori di rete. Back to school potrebbe ritornare in un giorno e in una fascia oraria diversa.

Il conto alla rovescia per l'inizio di Back to school era già iniziato, il programma avrebbe dovuto occupare la fascia della prima serata del mercoledì a partire dal 10 novembre ma improvvisamente dai piani alti di Mediaset hanno premuto il pulsante stop. Secondo quanto riportato da TvBlog, la nuova trasmissione di Italia 1, affidata alla conduzione di Nicola Savino, non andrà i onda. Molte puntate del programma sono già state registrate e sembra che il materiale non abbia convinto Mediaset. Back to school potrebbe comunque arrivare sul piccolo schermo anche se in una data, e forse in un orario, differenti.

Back to school prevede il ritorno dietro ai banchi di scuola di una serie di Vip, 25 per la precisione, che devono studiare per ripetere l'esame di quinta elementare. In ogni puntata viene eletto un ripetente, un VIP che non ce l'ha fatta a superare l'esame, nel programma è prevista anche la presenza di bambini, i cosiddetti 'maestrini'. I Vip chiamati a studiare e a seguire le lezioni in classe dovrebbero essere: Ignazio Moser, Denis Dosio, Antonella Elia, Vladimir Luxuria, Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta, Benedetta Mazza, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Eleonora Pedron, Scintilla, Enzo Miccio, Random, Totò Schillaci, Gianluca Zambrotta, Andrea Zelletta e Nicola Ventola.

In questa stagione non è la prima volta che Mediaset rimanda la messa in onda di un programma per rivederlo e cambiarne collocazione. La stessa sorte è toccata infatti a "Scene da un matrimonio", il programma di Anna Tatangelo che è stato 'retrocesso' dalla domenica pomeriggio al sabato pomeriggio dopo che la data di inizio era stata spostata di alcune settimane. "Mystery Land", il programma con Aurora Ramazzotti e Alvin, è stato cancellato dopo due puntate: "La trasmissione rientra ai box per una revisione profonda e ritornerà quanto prima in onda su Italia 1 con una nuova formula", ha spiegato Mediaset in una nota.