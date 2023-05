Back to School 2023 ultimo appuntamento stasera su Italia 1, ecco i VIP ripetenti e rimandati dell'11 maggio

Federica Panicucci torna stasera con l'ultima puntata di Back to school 2023: scopriamo i VIP ripetenti e rimandati dell'11 maggio

Stasera 11 maggio su Italia 1, in prima serata, andrà in onda l'ultima puntata di Back to school, il programma che vede 30 celebrità del mondo della televisione, della musica e dello sport, costrette a ripetere l'esame di quinta elementare. La trasmissione sarà condotta da Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo del 'capoclasse' indisciplinato.

Questa settimana, i Ripetenti che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno: Alessandro Cecchi Paone, Cecilia Capriotti, Maria Monsè, Riki. Inoltre, come Rimandati dalla puntata precedente, Gigi e Ross ed Elena Morali.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il promo di presentazione della puntata.

A guidarli nello studio e nell'apprendimento, come sempre, i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d'esame e su tutto il programma scolastico in generale

Sarà poi la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, a sottoporre i Ripetenti alla prova finale e a decidere se gli esaminandi potranno essere 'promossi' o 'rimandati' alla puntata successiva.