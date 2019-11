Baby Yoda: il giocattolo tarocco è inquietante... e costa 600 dollari!

Il personaggio di Baby Yoda sta spopolando e i gadget a lui dedicati stanno cominciando a diffondersi sul web, tra questi un giocattolo tarocco, o meglio una sorta di bambola newborn davvero inquietante.

Sul sito di vendite Etsy, sta girando una foto alquanto terrificante di una bambola ispirata a Baby Yoda, brutta come poche e realizzata grazie alla tecnica del "reborning", ovvero la pratica di dipingere e decorare una bambola con l'obiettivo di renderla il più realistica possibile. Ecco di seguito il risultato:

C'è sicuramente qualcosa in questa bambola che non va, in quanto non ispira per nulla dolcezza come il vero personaggio apparso in The Mandalorian, come è d'accordo anche il popolo dei social che è inorridito alla vista di questo gadget fai da te.

Baby Yoda: Perché siamo tutti innamorati del nuovo personaggio di The Mandalorian?

Il personaggio di Baby Yoda nella serie tv è stato realizzato tramite un reale pupazzo, in maniera molto complessa, come ha raccontato Werner Herzog che interpreta The Client nello show: "Ho visto due tecnici operare a distanza. Uno per gli occhi e la bocca, l'altro era per altre espressioni facciali, è un risultato tecnico fenomenale e al di là di quello tecnologico è sorprendente. Sul set sembrava assolutamente convincente"