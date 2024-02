Babel: arriva l'adattamento del romanzo fantasy di R.F. Kuang

Il bestseller fantasy Babel scritto da R.F. Kuang è stato opzionato per un adattamento.

Lo studio indipendente wiip, già artefice di Omicidio a Easttown e L'estate nei tuoi occhi, ha opzionato il romanzo per un adattamento televisivo o cinematografico (non è ancora chiaro quale dei due), con la produzione di Temple Hill Entertainment (Twilight).

Un fantasy oscuro e affascinante

Babel è un'epopea fantasy storica che reimmagina magicamente la Oxford del XIX secolo come la sede del misterioso Istituto Reale di Traduzione, o Babel, i cui segreti alimentano l'impero britannico.

Babel segue Robin Swift, un brillante orfano cinese che viene accettato nell'Istituto. Swift si immerge rapidamente nell'incantevole mondo di Babel, per poi scoprire il lato oscuro dell'istituto. Di fronte alla questione morale di usare le sue nuove capacità per gli obiettivi imperialistici dell'Istituto o di lottare contro il sistema stesso che lo ha cresciuto, Swift deve navigare in un percorso insidioso tra giusto e sbagliato, dove ogni parola può essere un'arma.

Paul Lee e Josh Stern di Wiip saranno i produttori esecutivi, insieme a Wyck Godfrey, Marty Bowen e Isaac Klausner di Temple Hill, mentre Annika Patton e Gabe Fisher supervisioneranno lo sviluppo rispettivamente per Temple Hill e wiip. È in corso la ricerca di uno sceneggiatore.

Pubblicato nel 2022, Babel ha ricevuto ampi consensi, vincendo il Nebula Award 2023 per il miglior romanzo, il British Book Award per la miglior narrativa e il Blackwell's Books of the Year per la narrativa, entrando nella rosa dei candidati per il Waterstones Book of the Year e ricevendo una nomination per il Goodreads' Choice Award per il fantasy. In Italia è edito da Mondadori.

"Siamo innamorati di Babel da quando l'abbiamo sfogliato per la prima volta: Rebecca è una narratrice unica e generazionale e crediamo che questo sia uno dei romanzi fantasy più coinvolgenti, evocativi e rilevanti dopo Harry Potter", hanno dichiarato Lee e Stern di wiip.