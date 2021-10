Aznavour By Charles, clip in esclusiva del film in onda stasera su Sky Arte

Stasera su Sky Arte alle 21.15 va in onda in prima visione Aznavour By Charles: ecco una clip in esclusiva del film.

Aznavour By Charles, di cui vi presentiamo una video clip esclusiva, va in onda stasera in prima visione alle 21.15 su Sky Arte. Il film viene trasmesso in occasione del terzo anniversario della morte di Charles Aznavour, il grande istrione della canzone francese. Il film è disponibile in streaming su NOW.

Le immagini della clip che potete vedere sopra, iniziano con un'inquadratura sul mare e una riflessione dello chansonnier francese che, riferendosi all'estate e al mare, dice "è di un azzurro che proseguirà dopo di me e dopo di voi". La parte finale della clip, sulle note di 'Mon Amour on se retriuvera' è dedicata ad alcune immagini girate durante i viaggi di Charles Aznavour

A tre anni dalla sua scomparsa ricordiamo l'eclettico cantautore che conquistò il mondo: Charles Aznavour. Nel 1948 Édith Piaf regalò a Charles Aznavour una macchina fotografica Paillard Bolex. Da allora Charles iniziò a filmare ovunque e in ogni momento per immortalare la sua visione del mondo dai viaggi in luoghi meravigliosi, alle camere d'albergo delle tournee, dagli incontri con i grandi personaggi del momento, ai suoi amori. Ogni frammento di questo incredibile diario cinematografico rivela l'essenza dell'uomo franco armeno che stava dietro all'artista acclamato in tutto il mondo.

Nato a Parigi nel 1924, ma di origini armene, Aznavour raggiunse la celebrità grazie alla grande Édith Piaf che lo volle al suo fianco durante un tour in Francia e negli Stati Uniti poco dopo la seconda guerra mondiale. Capace di esprimersi in ben sette lingue, il cantante ha duettato con numerose star internazionali, è stato autore e interprete di numerosi brani di successo tra cui Ed io tra di voi, e ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo nel 1981 e nel 1989. Charles Aznavour è morto l'1 ottobre 2018 a Alpilles, nel sud della Francia, aveva 94 anni.