Aziz Ansari torna sulle accuse di molestie sessuali: “Mi sono scusato personalmente”

Il comico e attore non ha mai espresso delle scuse pubbliche perché è andato personalmente a scusarsi con la vittima di molestie

Dopo aver affrontato le accuse di molestie sessuali contro di lui in uno speciale Netflix del 2019, Aziz Ansari ha deciso di affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Nel 2018, nel pieno del movimento #MeToo di Hollywood, un'accusatrice anonima ha raccontato di un appuntamento con Ansari che l'aveva fatta sentire "violata". Dopo una prima dichiarazione in cui esprimeva la sua sorpresa e preoccupazione per le accuse, il comico ha affrontato nuovamente l'incidente nel 2019 durante un tour nazionale di stand-up che è stato poi filmato per il suo speciale Netflix, Aziz Ansari: Right Now.

Ne è seguita una seconda ondata di critiche, poiché Ansari è stato criticato per aver riconosciuto le accuse senza offrire scuse pubbliche. Riguardo all'indignazione suscitata, Ansari ha ora dichiarato all'Hollywood Reporter che le scuse c'erano state, ma non erano destinate al pubblico. "Insomma, mi sono scusato personalmente con la persona, no? Quando è successo", ha detto.

Master of None: Aziz Ansari in una scena della seconda stagione

Le accuse e la successiva "pausa" di riflessione

Ansari ha poi smentito l'idea che si fosse ritirato dalle scene dopo l'accusa, sottolineando che era tornato in tour con il suo speciale di stand-up comedy nel giro di pochi mesi. "Non è stata proprio una pausa, in sé", ha detto. "Ho fatto quel tour e volevo affrontarlo nello speciale perché la gente era curiosa di sapere come mi sentissi riguardo all'intera esperienza. Quindi ho sentito il bisogno di parlarne nello speciale".

L'accusa era stata pubblicata in un articolo sul sito Babe.net, ora chiuso, in cui una giovane donna ha raccontato di un appuntamento con Ansari che si sarebbe concluso con lei che si sentiva "costretta" ad avere rapporti sessuali con lui. Nella sua dichiarazione dell'epoca, Ansari ha affermato che, pur considerando l'interazione "completamente consensuale", era "sorpreso e preoccupato" di apprendere tramite messaggio il giorno successivo che la donna "si era sentita a disagio" per quanto era successo.

Ansari ha aggiunto: "Ho preso a cuore le sue parole e le ho risposto in privato dopo aver riflettuto su ciò che aveva detto. Continuo a sostenere il movimento che sta avvenendo nella nostra cultura. È necessario e atteso da tempo".

Good Fortune: Keanu Reeves, Aziz Ansari e Seth Rogen

Il nuovo film in arrivo con Keanu Reeves e Seth Rogen

La nuova opera da regista per Ansari, Good Fortune, sarà presentata in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival, in programma questo mese, e debutterà poi nei cinema americani il 17 ottobre successivo grazie a Lionsgate.

Il film racconta la storia di un angelo, dalle buoni intenzioni ma un po' incapace. Il protagonista di Good Fortune è infatti Gabriel (Keanu Reeves) che si ritrova coinvolto nella vita di un lavoratore autonomo in difficoltà (Aziz Ansari) e di un investitore benestante (Seth Rogen). Nel cast della commedia ci sono inoltre Sandra Oh, star di Grey's Anatomy e Killing Eve, e Keke Palmer.